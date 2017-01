Jeden z Czytelników przesłał nam film, na którym widać, jak służbowy samochód należący do Starostwa Trzebnickiego jedzie drogą krajową nr 5 na trasie Trzebnica – Żmigród i wyprzedza na podwójnej linii ciągłej. Mieszkaniec dokładnie opisał, gdzie dochodziło do łamania przepisów. Co więcej, twierdzi, że za kierownicą siedział starosta Waldemar Wysocki. Co zrobi i ustali policja? Kto prowadził służbowy pojazd w dzień wolny, czyli w sobotę 31 grudnia 2016?

