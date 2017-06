Rolki dla dzieci – jak znaleźć te idealne dla malucha?

Rolki dla dzieci są doskonałym sposobem na to, by wyciągnąć nawet najbardziej oporne dziecko z domu. To zachęta nie tylko do przedniej zabawy, ale też od razu pretekst do tego, by dziecko miało okazję do wykonywania wielu bardzo potrzebnych ćwiczeń w celu utrzymania zdrowego i szczęśliwego życia. Czy istnieje recepta na to, by znaleźć rolki idealnie dobrane do potrzeb dziecka? Okazuje się, że tak i dzisiaj mamy zamiar podzielić się tym sposobem.

Problem polega na tym, że istnieje tak wiele różnych marek i tak wiele różnych odmian rolek dla dzieci, że niektórym rodzicom naprawdę trudno jest wybrać parę, która będzie najlepiej dostosowana do poziomu umiejętności danego dziecka. W celu znalezienia idealnych rolek dla swojego dziecka ważne jest, aby pamiętać o trzech podstawowych elementach:

dopasowanie,

komfort,

trwałość.

1. Rolki dla dzieci muszą być idealnie dopasowane!

Najważniejszą rzeczą jest dopasowanie konstrukcji i rozmiaru rolek odpowiednie do małej stopy dziecka. Za duże rolki będą oznaczać, że dziecko nie będzie mieć zapewnionej odpowiedniej ilości trakcji i kontroli podczas jazdy na rolkach, a to może prowadzić do różnego rodzaju zagrożeń i wypadków, ponieważ stopa nie jest prawidłowo zlokalizowana. Gdy kupujesz rolki dla dzieci trzeba upewnić się, że dziecko może swobodnie umieścić swoją stopę w bucie – bowiem rolki nie mogą być też zbyt ciasne, gdy odpowiednio zabezpieczy się zapięcia i sznurowadła. Należy jednak zostawić nieco luźnego miejsca – w razie np. założenia nieco grubszych, sportowych skarpet.

2. Dziecko musi czuć się w rolkach pewnie, a więc komfortowo!

Kolejnym czynnikiem jest komfort. Trzeba dowiedzieć się, czy dziecko dobrze się czuje na danych rolkach – zarówno na krótkich, jak i długich dystansach. Przy wyborze rolek dla dziecka należy upewnić się, że wybrany model posiada poliuretanową podeszwę środkową, bo to zapewni dużą wygodę nawet podczas długiej jazdy. Trzeba zadbać o możliwie jak najbardziej solidne i stabilne umieszczenie stóp, co prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa dla dziecka.

3. Najlepsze rolki dla dzieci to… trwałe rolki!

Ostatnią rzeczą, o jakiej należy pamiętać przy wyborze rolek dla dzieci jest trwałość i gwarancja. Ponieważ dziecko wciąż rośnie trzeba pamiętać o cenie i kupić coś, co jest dość budżetowe, ale równocześnie nie można rezygnować z jakości i kunsztu, decydują się na model wykonany ze słabej klasy tworzywa sztucznego lub z nie do końca solidnymi klamrami. O tym zawsze trzeba pamiętać przed zakupem. Interesującym rozwiązaniem w tym kontekście są rolki regulowane – dzięki nim można zyskać dobrej jakości model na więcej niż jeden czy nawet dwa sezony.

Artykuł powstał we współpracy z Rolki.net – portal skatingowy.