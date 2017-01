W środę 18 stycznia w budynku Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy odbyło się spotkanie włodarzy z gmin z powiatu trzebnickiego oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z podinsp. Jolantą Markiewicz oraz podinsp. Krzysztofem Wołowcem.

Środowe spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a udział w nim wzięli: przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół i urzędu pracy.

Spotkanie miało za zadanie wprowadzić zebranych w temat związany z naborem do służby policyjnej. Prowadzący przedstawili pokrótce, jak wygląda procedura naboru do Policji i zachęcili gości do przekazania tych informacji szerszym kręgom mieszkańców powiatu trzebnickiego, zapewniając tym samym wsparcie pod względem informacyjnym w postaci ulotek, kwestionariuszy i plakatów.

Więcej informacji na ten temat w najnowszym wydaniu NOWej oraz na stronie www.praca.policja.pl.