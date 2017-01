Od kilku miesięcy ogromnym problemem jest kwestia przejeżdżania ulicą 1 maja w Trzebnicy, w pobliżu przedszkola. We wrześniu w tym miejscu zamontowane zostały dodatkowo progi spowalniające, co jeszcze bardziej utrudniło przejazd ulicą. W godzinach szczytu, ciężko jest przejechać, kiedy to z dwóch pasów, w ciągu kilku chwil, robi się tylko jeden pas ruchu.

Od dawna mieszkańcy Trzebnicy, zwłaszcza Ci zmotoryzowani, którzy mieszkają w pobliżu czy też odbierają dzieci ze szkoły lub przedszkola zwracali uwagę, że brakuje w tym miejscu rozwiązania, które usprawni ruch.

Ostatnio postanowiono zadbać o bezpieczeństwo kierowców. Zamontowane zostały nowe znaki, które w wyraźny sposób wskazują miejsca, w których nie można się zatrzymać.

Mamy nadzieję, że dzięki temu, poprawi się komfort przejazdu ulicą 1 maja i kierowcy nie będą musieli ratować się szybką ucieczką przed zderzeniem czołowym lub wymuszaniem pierwszeństwa przed nadjeżdżających z naprzeciwka samochodami.