O tym, że ulica która do tej pory nie miała nazwy, zostanie nazwana Zaułkiem Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy, zdecydowali oborniccy radni na jednej z ostatnich sesji. Przy okazji wielkiego finału oficjalnie otwarto ulicę. Działo się to wszystko wieczorem, kiedy publiczność wyszła oglądać „Światełko do nieba”. Tuż przed przecięciem wstęgi przemówił sam Jurek Owsiak, który podziękował i za inicjatywę i za głosy radnych i wszystkim oborniczanom.

