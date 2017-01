W odniesieniu do artykułu „Rodzice są przerażeni zmianami” z dnia 5 stycznia 2017 dotyczącego wprowadzenia reformy edukacyjnej w Obornikach Śl., nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Obornikach Śląskich pragną odnieść się do wypowiedzi jednej z mam, nauczycielki wrocławskiego gimnazjum, która stwierdziła, że „w życiu nie posłałaby dziecka do obornickiego gimnazjum, bo uważa, że nauczyciele są niekompetentni”.

Wierzymy głęboko, że wypowiedź ta to jedynie skutek użycia niewłaściwego określenia, ponieważ kompetencje nauczycieli wiążą się z całym spektrum przygotowania zawodowego, jak i wieloletniego doświadczenia nie tylko pracy w gimnazjach, gimnazjach językowych ale i w szkołach podstawowych. Do wiadomości podajemy, że wszyscy nauczyciele w Publicznym Gimnazjum w Obornikach Śląskich ukończyli renomowane krajowe uczelnie wyższe oraz studia podyplomowe na tych uczelniach. Zakres naszych kompetencji jest niezwykle szeroki. Nasi uczniowie nie odbiegają poziomem wyników egzaminów gimnazjalnych ani poziomem wiedzy ogólnej od uczniów innych gimnazjów w całym Powiecie Trzebnickim. Osiągają sukcesy w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnokrajowych. Dobrze sobie radzą w szkołach średnich ogólnokształcących oraz w technikach. Taka wypowiedź dotycząca niekompetencji nauczycieli mocno nas dotknęła, wręcz uraziła. Uważamy, że jest ona niesprawiedliwa i krzywdząca!

Nie życzymy sobie szkalowania nas, apelujemy o rozwagę w wypowiedziach i należny nam szacunek.

Nauczyciele Publicznego Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nobla w Obornikach Śl.