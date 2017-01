Sprzedaż alkoholu niepełnoletnim jest przestępstwem. Wiedzą to zarówno pełnoletni obywatele, jak i ci nieletni, którzy uciekają się do różnych sztuczek, aby po alkohol jednak sięgnąć. Sytuacja, która miała miejsce w Zawoni pokazała, jak bardzo ten problem jest bagatelizowany.

Jak dowiedzieliśmy się od zbulwersowanych i zaniepokojonych mieszkańców gminy Zawonia, w marcu 2014 roku miała miejsce na terenie gminy udowodniona sprzedaż alkoholu nieletnim uczniom z Zespołu Szkół w Zawoni. Wtedy też incydent zgłoszono Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powstała obszerna dokumentacja potwierdzająca rozmowy z rodzicami uczniów, którym sprzedano alkohol. Znalazło się w niej także potwierdzenie rozmowy ze sprzedawczynią (i jednocześnie właścicielką sklepu), w której przyznała się do winy i wyraziła skruchę uzasadniając, że coś takiego zdarzyło się po raz pierwszy. Sprzedawczyni, twierdziła wówczas, że nie wiedziała, że chłopak jest niepełnoletni, a jego wygląd miał to potwierdzać. Twierdziła również, że wcześniej go nie znała.

Czy wobec sprzedawcy zostały wyciągnięte konsekwencje? Co w związku z tą sprawą zrobili włodarze gminy Zawonia? I jaką opinię wydała Policja i Prokuratura?

