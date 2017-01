Z prośbą o interwencję zwróciła się do nas mieszkanka okolic Żmigrodu (imię i nazwisko do wiadomości redakcji), która – jak sama napisała – z niepokojem przygląda się temu, co dzieje się w okolicy. Kobieta zauważyła, że w okolicach Żmigródka znajduje się kopalnia piasku.

– Kopalnia ta mieści się na terenie chronionym prawem, jest to park krajobrazowy mieszczący się w dolinie Baryczy. Teren ten, jak mi wiadomo, objęty jest konwencją ochrony środowisk wodnych z Ramsar oraz jest Europejską Ostoją Ptaków IBA i jednocześnie Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy” w ramach europejskiej sieci Natura 2000 – twierdzi kobieta. Jak dodaje, zdążyła się już zorientować, że Starostwo Powiatowe w Trzebnicy nie wydawało żadnych zezwoleń na wykopy na tym terenie.