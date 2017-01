W poprzednim tygodniu strażacy w sumie 4 razy wyjeżdżali do interwencji związanych z przewodami kominowymi, w których paliły się sadze. Interwencje potrzebne były w dwa razy Trzebnicy, w Pęgowie, w Krościnie Małej.

We wtorek, tuż po godz. 9 strażacy zostali wezwani do domu pomiędzy sądem a marketem Dino w Trzebnicy. – Dostaliśmy zgłoszenie, że budynek został zadymiony od komina. Po przyjeździe strażacy wygasili piec i przy pomocy drabiny dotarli do wyczystki kominowej. Przewietrzyli budynek i sprawdzili poszczególne mieszkania na zawartość tlenku węgla. Pouczyliśmy właścicieli, że konieczne jest wykonanie przeglądu komina – powiedział Dariusz Zajączkowski.

Akcja trwała około godziny, a brało w niej udział 7 strażaków, z 3 jednostek.