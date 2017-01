Jak mówi Daria Szydłowska z trzebnickiej policji, w sobotę 7 stycznia, w czasie patrolu, policjanci zauważyli pojazd, którego kierowca na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył. – W związku z tym policjanci ruszyli za samochodem i zatrzymali jego kierowcę. Mężczyzna, 20 -letni mieszkaniec gminy Trzebnica, w trakcie kontroli zachowywał się bardzo nerwowo. Wzbudziło to podejrzenia policjantów. Kiedy go przeszukali, okazało się że miał przy sobie woreczek strunowy z marihuaną. Co więcej, kiedy policjanci zaczęli przeprowadzać kolejne czynności okazało się, że trzebniczanin nie ma uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi – mówi Szydłowska. Jak dodaje, za brak uprawnień mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, natomiast za naruszenie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii odpowie przed sądem. Za nielegalne posiadanie środków odurzających może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.