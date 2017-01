Około południa, we wtorek w ubiegłym tygodniu, zadzwoniła do nas zaniepokojona mieszkanka gminy Zawonia, która opowiedziała, jak wyglądają od dłuższego czasu warunki nauki dzieci w szkole w Czeszowie. Według relacji mieszkanki, od przerwy międzyświątecznej, w Szkole Podstawowej w Czeszowie temperatura w klasach utrzymywała się w okolicach 12° C, a dzieci siedziały w kurtkach na lekcjach.

Zostaliśmy poproszeni o zajęcie się wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji. Relacja z interwencji w ostatnim wydaniu NOWej.