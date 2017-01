Ostatnie spotkanie pierwszej rundy okazało się dla siatkarzy SMS TechniSat EMS bardzo trudne w zaciętym i pełnym emocji meczu, to jednak rywale okazali się skuteczniejsi.

A oto jak zespół skomentował swój występ na facebooku.

„W meczu o trzecie miejsce przeciwnik z Ząbkowic okazał się za mocny. Po słabej końcówce pierwszego seta, podnieśliśmy się i zagraliśmy bardzo dobrze w drugim. Nadzieję na korzystny rezultat dała przede wszystkim koncertowa gra blokiem. Odrzucony od siatki przeciwnik nie potrafił ominąć szczelinie ustawionego bloku, co przy skutecznej grze w pierwszej akcji dało nam wygraną. Niestety nie znalazło to przełożenia na dalszą część meczu, w której to zawodnicy z Ząbkowic dzięki grze w obronie i skutecznym atakom ze skrzydła wygrał kolejne dwa sety”.

Jak zapewniają oborniccy siatkarze „Wracamy do ciężkich treningów i skupiamy się na kolejnym meczu przeciwko Legnicy. Pierwszy pojedynek skończył się naszą wygraną 3:0 i zamierzamy powtórzyć ten rezultat”.

Zbigniew Gałuszka, prezes SMS TechiSat EMS powiedział nam po meczu: – Po grze widać było że to czołówka iii Ligii. Wysoki poziom i brakło trochę szczęścia by wygrać.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:3 (18:25, 25:18, 20:25, 20:25).

Skład: Paweł Frydrychowski, Krzysztof Gałuszka, Kamil Sajdak, Szymon Stanisławski, Mateusz Płaneta, Kamil Roszyk, Mateusz Bury (L) oraz Dawid Baranowski, Tomasz Gryglicki, Tomasz Gałuszka, Paweł Bracisiewicz, Mateusz Juraszek.

MVP – Paweł Frydrychowski.