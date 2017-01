Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, w związku ze zmianą regulaminu utrzymania w czystości i porządku na terenie gminy Żmigród, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnej zbiórki popiołów oraz żużla z palenisk do specjalnych pojemników. W związku z tym, jest zakaz mieszania popiołu z innymi śmieciami.

W związku z tym – jak napisali urzędnicy – wszystkie posesje, które korzystają z ogrzewania domów lub podgrzewania wody z instalacji na koks lub węgiel dostaną dodatkowe pojemniki na popiół i żużel.

Pojemniki będą przywożone bezpłatnie. Jedyne co muszą zrobić właściciele pieców na paliwo stałe to zgłosić się do firmy LECH-Met, nr tel. 71 385 44 73 lub do MZGK Sp. z o.o. nr 71 385 30 31 wew. 43.

Przypomnijmy, że Gmina Żmigród jako pierwsza (i do tej pory jedyna w powiecie) zdecydowała o konieczności segregowania popiołów i żużlu. jak uzasadniali urzędnicy, odpad ten jest bardzo ciężki, co powoduje, że śmieci objętościowo jest mniej, ale są ciężkie. Segregowanie kolejnego odpadu daje nie tylko korzyści ekonomiczne, ale i ekologiczne.