Korzeńsko to duża wieś znajdująca się na skraju powiatu trzebnickiego w gminie Żmigród. Położona przy drodze S5, ma własną stację kolejową, to cicha i bardzo zielona wieś.

Przymiarki do uruchomienia placówki, typu dom dziecka, w Korzeńsku trwały już od dłuższego czasu. Zorganizowano nawet spotkanie z mieszkańcami, na które przyszło blisko 100 osób. Mieszkańcy wsi dopytywali o szczegóły. Jak powiedziała nam jedna z uczestniczek spotkania, niektórzy dość ostro wyrażali się o powołaniu placówki. Mówili że boją się o własne dzieci, „patologi” i chuliganów. O ile do tej pory „tylko przymierzano się” do uruchomienia placówki, o tyle teraz, otwarcie placówki staje się coraz bliższe.

Wniosek już jest

Jak powiedziała nam Sylwia Jurgiel, 20 grudnia 2016 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął wniosek Fundacji „Promyk Szczęścia” z siedzibą przy ul. Batorego 3/2 w Żmigrodzie, o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z siedzibą w Korzeńsku przy ul. Kolejowej 14.