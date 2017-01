– Dlaczego jednym wolno więcej niż innym? – pyta nasz czytelnik, któremu udało się nagrać w dniu 31 grudnia 2016 roku groźne zachowanie na drodze. Jak mówi czytelnik (imię i nazwisko do wiadomości redakcji, ostatniego dnia roku, około godz. 14 chciał nagrać za pomocą kamerki samochodowej całą trasę przejazdu pomiędzy Trzebnicą a Żmigrodem starosty Waldemara Wysockiego. Czytelnik nie zdradził, dlaczego chciał filmować starostę, a twierdzi, że jest pewny, że to właśnie on w tym dniu i o wskazanej godzinie prowadził służbową skodę.

– Zaraz po wyjeździe z Trzebnicy w miejscowości Małuszyn pan Wysocki wyprzedzał na skrzyżowaniu i podwójnej ciągłej. Później w Prusicach na wysokości ul. Górkowickiej – również skrzyżowanie i podwójna ciągła, nagrałem samą końcówkę wyprzedzania, ale ewidentnie i wyraźnie podwójna ciągła. Następnie, rozpoczęcie wyprzedzania na podwójnej ciągłej na DK5, na wysokości parkingu, przed miejscowością Sanie, w gminie Żmigród. Również zapis telefonem komórkowym, na którym widać ewidentnie rozpoczęcie wyprzedzania i przekroczenie podwójnej linii. Mam nadzieję, że pan Wysocki nie będzie taki bezkarny. Jechał w tym dniu sam samochodem marki Skoda o nr rejestracyjnym DTR 50000 – mówi nasz czytelnik.