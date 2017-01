Kierowca z Małopolski przejechał kawał drogi i najprawdopodobniej zasną za kierownicą.

Do wypadku doszło 2 stycznia, o godz. 7.24 na drodze krajowej nr 5, w Krynicznie, czołowo zderzyły się dwa samochody: citroen i ford. Jak powiedział nam Dariusz Zajączkowski z trzebnickiej straży pożarnej, zdarzenie przebiegało w taki sposób, że samochody zatrzymały się na jednym pasie, co spowodowało wprowadzenie ruchu wahadłowego. Kierowcy byli na zewnątrz, a pasażerka citroena pozostała w samochodzie pod opieką ratowników medycznych. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i pomogli ewakuować poszkodowaną kobietę z samochodu do karetki pogotowia ratunkowego. Położyli kobietę na deskę ortopedyczną. Później usunęli płyny eksploatacyjne, które wylały się z samochodów.