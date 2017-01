W Nowy Rok, tuż przed godziną 19 strażacy zostali wezwani do Skarszyna (trasa do Godzieszowa). Kiedy przyjechali na miejsce, okazało się, że volkswagen passat stoi na polu, prostopadle do drogi. Mężczyzna, kierowca samochodu, a także podróżujące z nim dziecko znajdowali się już poza pojazdem. Na miejsce szybko dojechał także zespół ratownictwa medycznego. Strażacy zabezpieczyli auto, przede wszystkim zajęli się instalacją gazową, odłączyli akumulator. Cała akcja trwała półtorej godziny, a brało w niej udział 14 strażaków z 4 jednostek.

Dziecko i mężczyzna zostali przewiezieni do wrocławskiego szpitala, ale jak powiedziała nam Daria Szydłowska z trzebnickiej policji, mężczyzna był kompletnie pijany.

– Jak ustaliliśmy, kierujący samochodem osobowym mężczyzna, mieszkaniec gminy Długołęka, na prostym odcinku jezdni zjechał na przeciwległy pas, a po przejechaniu przez rów dachował i zatrzymał się na polu. Jak się okazało, miał w organizmie 2 promile alkoholu. Teraz odpowie przed sądem. Grozi mu kara 2 lat więzienia – podała Daria Szydłowska.