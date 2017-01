Jak o swojej działalności mówi właścicielka?

– Nie posiadamy cudownych maszyn, do których się wchodzi i chudnie. U nas trzeba się zmęczyć. Maszyny Body Space, które posiadamy to m.in. stepery, bieżnie, rowery leżące, platformy wibracyjne, roll masażery. Wszystkie urządzenia obudowane są specjalnymi kapsułami, w których wytwarzane jest podciśnienie lub podczerwień, przez co efekty odchudzania są 4 razy szybsze. Blisko 30-minutowy trening na naszych maszynach odpowiada 2 godz. ćwiczeń w klasycznej siłowni czy salce fitness. Posiadamy wykwalifikowany personel, który udzieli darmowych porad dotyczących treningów oraz porad dietetycznych. Układamy również miesięczne plany treningowe dla naszych karnetowiczów.

Co to jest Body Space?

Body space z systemem Vacu to nowoczesne maszyny, tj. bieżnie, steppery, rowerki leżące w kapsułach, wytwarzające podciśnienie i ciśnienie atmosferyczne na przemian. Sprzyja to zwiększeniu przepływu krwi w dolnej partii ciała, szybszemu spalaniu tkanki tłuszczowej, niwelacji cellulitu, ujędrnieniu ciała, ze szczególnym zwróceniem uwagi na brzuch, pośladki, biodra, uda.

Body space infra-red sprawia, że podczas marszu/biegu na bieżni działają na nas promieniem podczerwieni. Wnikają one w ciało i dostają się nawet do bardzo głęboko osiadłej tkanki tłuszczowej. Dzięki wytwarzanej temperaturze 35 – 45 stopni Celsjusza, występuje zdrowy efekt pocenia, który przyśpiesza usuwanie z organizmu szkodliwych substancji i toksyn. Daje nam to 4- krotnie szybsze efekty treningu niż klasyczne aerobowe ćwiczenia.