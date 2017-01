Na wniosek obornickiego sztabu, jedna z ulic została nazwana Zaułkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O Obornikach Śl. zrobiło się głośno, odnotowały to ogólnopolskie media, a Jurek Owsiak dziękował za tę decyzję. Nie wszystkim się to jednak podoba.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka zagra już za tydzień. Na dwa tygodnie przed wielkim finałem, na wniosek obornickiego sztabu nadano nazwę ulicy, która do tej pory nie miała nazwy – wybrukowana w tym roku mała uliczka przy Obornickim Ośrodku Kultury. Przypomnijmy, że to właśnie Obornicki Ośrodek Kultury przez lata wspierał WOŚP, to tu odbywają się koncerty i licytacje, a wolontariusze mają swoją „bazę”. Wydaje się naturalne, że to właśnie o nadanie nazwy tej ulicy zawnioskował sztab, którym kieruje Bartosz „Szczur” Malec.

Na ostatniej sesji rady Miejskiej większość radnych z wielką radością podeszła do uchwały, nadającej ulicy nazwę Zaułku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Radni decyzję podjęli prawie jednogłośnie. Wstrzymał się tylko Dominik Krupa. Jednak już po głosowaniu ktoś z publiczności krzyknął, że „trzeba było zapytać mieszkańców, bo nie każdy może chcieć mieszkać na „owsiakowej” ulicy„. Mimo tej uwagi obecny na sali obornicki sztab WOŚP świętował z powodu decyzji radnych.

O nowej ulicy w Obornikach Śl. informowały ogólnopolskie media, o mieście zrobiło się głośno. Sam Jurek Owsiak, na swoim profilu facebookowym cieszył się i dziękował.

– To nie aukcja dla Orkiestry, ale prawdziwa i „pełną gębą” ulica „Zaułek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Wszytko odbyło się w Obornikach Śląskich, gdzie Rada Miejska podjęła taką właśnie decyzję. Uliczka jest bardzo ładnie zlokalizowana – między ulicą Wrocławską, niedaleko Pięknej i Trzebnickiej, przy Domu Kultury, Pizzerii Milana, gdzieś na zakręcie mijamy lombard, a w ogóle możemy się tam rozpędzić drogą wojewódzką numer 342. Z naszej strony możemy pięknie za to podziękować, tym bardziej, że uliczka przeznaczona jest do pieszego wędrowania, czyli takiego bez pośpiechu, ciśnienia i bez obawy, że coś większego może nią pomykać – napisał Jurek Owsiak i bardzo dziękował Bartkowi Malcowi, szefowi sztabu.

Internauci podzieleni

Jak się okazuje, nie wszystkim się ten pomysł spodobał. W internecie nie brakowało zjadliwych komentarzy: „Brawo! Czas na skwerek kodu albo rondo Petru. Może w Teleekspresie pokażą”; „Peowski rząd pewnie zmienia jeszcze nazwę ronda na rondo alimenciarza”, „Zaułek Owsiaka, dla którego dzieciaki o pieniądze żebrzą”, „Bardziej pasujące byłoby: „Kącik Żelaznej Haliny”.

Jednak wpisów pochwalających decyzję było zdecydowanie więcej. Jeden z nich doskonale podsumował dyskusję: „Wstyd takie słowa wypowiadać, nikt o nic nie żebrze i nie życzę, by pan lub członek pańskiej rodziny był zmuszony do pobytu w szpitalu i ze sporym prawdopodobieństwem korzystał ze sprzętu od WOŚP.”

