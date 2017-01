Od dłuższego czasu mieszkańcy wraz z zarządcą nieruchomości starają się o poprawę ich bezpieczeństwa na osiedlu przy ul. H. Pobożnego w Trzebnicy. Niestety, wciąż bezskutecznie.

Skontaktował się z nami w tej sprawie mieszkaniec wskazanego osiedla. Poinformował, że sprawa dotyczy organizacji ruchu i braku oświetlenia przy ulicy Henryka Pobożnego.

Jak się okazało, pomysł związany z poprawą bezpieczeństwa na tym osiedlu był już wielokrotnie podnoszony w prośbach do władz miasta oraz w projektach budżetu obywatelskiego, jednak bez odzewu. W związku z tym wysłaliśmy do władz miasta oficjalne pismo, w którym zwróciliśmy uwagę na problem mieszkańców osiedla. Poprosiliśmy o odpowiedź do dnia 4 stycznia, jednakże do godziny 16.00 jej nie otrzymaliśmy.

