Z prośbą o interwencję zwrócił się do nas mieszkaniec Obornik Śl., któremu przeszkadza, że pod jednym z lokali gastronomicznych jest brudno. – Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy jak zjedzą czy się napiją piwka, to muszą od razu zapalić. Ich życie, ich zdrowie. Nie rozumiem jednak dlaczego nie potrafią tego zrobić w kulturalny sposób. Czy po wypaleniu papierosa nie można go wyrzucić do śmieci? Pytam też, gdzie jest właściciel lokalu. Czy jemu brud i kiepy walające się przed wejściem nie przeszkadzają? – pyta oborniczanin i dodaje, że pewnie nie przeszkadzałoby mu to, gdyby nie fakt, że lokal, przy którym jest ogródek, jest przy publicznym chodniku.

Kiedy pojechaliśmy pod wskazany lokal, śmieci przysypał świeży śnieg. Tam, gdzie nie było białego puchu, widać było, że zbyt czysto nie jest. Czy właściciel postawi nowy kosz na niedopałki i kiepy przed wejściem do lokalu? Czy zdyscyplinuje swoich klientów, albo sam będzie po nich regularnie sprzątał? A może jemu to nie przeszkadza?