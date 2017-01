Od zmiany organizacji ruchu minął zaledwie tydzień, a już wielu kierowców zgłasza problem z wjazdem na drogę krajową nr 5. Przypomnijmy, że wcześniej kierowcy jadący z Obornik Śl. do Trzebnicy musieli skręcić w lewo, w kierunku Marcinowa. Do miasta mogli wjechać od sadów, ulicą Marcinowską, albo od Nowego Dworu, przy szpitalu. Dużym ułatwieniem było to, że skręcając w lewo mili dodatkowy pas rozbiegowy, nie musieli czekać, aż oba pasy będą wolne. Już wtedy wielu kierowców narzekało, że ruch jest tak duży, że na włączenie się do ruchu trzeba dość długo czekać.

W poprzednim tygodniu firma wykonująca ten fragment drogi ekspresowej S5, przekierował ruch na jedną nitkę drogi ekspresowej. Teraz kierowcy na odcinku 1,5 kilometrów jadą już w dwóch kierunkach nową trasą (są dwa pasy). Przy nowej organizacji ruchu nie ma już pasa rozbiegowego, a przypomnijmy, że jadąc do Trzebnicy (obwodnicą od strony Poznania) nie możemy skręcić w lewo, ponieważ z obwodnicy przed Będkowem jest zakaz skrętu w lewo, na Trzebnicę.