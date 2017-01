Na początku grudnia Urząd Miejski w Obornikach Śląskich ogłosił przetarg na dowożenie uczniów do szkół. Jednym z warunków przystąpienia do przetargu było odpowiednie rozplanowanie kursów. Uczniowie mają być dowożeni do wszystkich szkół przed godziną 8 raną. Gmina dokładnie określiła w jakich daniach i godzinach, jakie kursy mają się odbywać.

Dla gminy, szkół i uczniów przetarg był niezwykle ważny, ponieważ w zeszłym roku szkolnym było spore zamieszanie z godzinami odjazdów autobusów.

W tym roku do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, a mianowicie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie, które zaproponowało, że może dowozić dzieci za kwotę 505 tys. 900 zł.