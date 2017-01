Od nowego roku wzrosną opłaty za odbiór śmieci w gminie Trzebnica. Choć ustawa o gospodarce odpadami zakłada, że opłaty mogą rosnąć tylko wtedy, gdy koszty odbioru śmieci faktycznie są większe, to do tej pory nikt jasno nie powiedział, ile one wynoszą.

Gmina Trzebnica, od wielu lat coraz bardziej się zadłuża i jak mogliśmy się spodziewać, wkrótce może zabraknąć pieniędzy na dopłacanie choćby do wywozu śmieci. Ustawa o gospodarce odpadami jest bezlitosna. Ceny za wywóz nieczystości nie mogą być wyższe niż faktyczne koszty. Często jednak, zapewne, aby przypodobać się mieszkańcom, w gminach uchwalane są stawki niższe. To jednak powoduje, że z budżetu trzeba po prostu dopłacić do wywozu odpadów. Z naszych informacji wynika, że Trzebnica mogła dopłacać nawet 300 tys. zł. Wszystko jest dobrze, pod warunkiem, że gmina jest bogata i ją na to stać i że nie odbywa się to kosztem inwestycji. Realia pokazują jednak, że gdy wzrasta zadłużenie, należy głębiej sięgnąć do kieszeni mieszkańców.

Na listopadowej sesji radni, właściwie bez dyskusji i słowa sprzeciwu uchwalili nowe stawki za odbiór śmieci. Dla osób, które nie dokonują selekcji odpadów, stawka na osobę wrosła z 19 zł na 22 zł (wzrost o prawie 16%). Dla rodzin, które zbierają odpady selektywnie, opłata wzrasta z 12 zł do 14 zł za osobę (wzrost o prawie 17%)

Jednocześnie podjęto uchwałę, że opłata dla rodzin spełniających warunek Karty Dużej Rodziny, może być o 30% niższa (czyli wyniesie około 10 zł na osobę), ale pod warunkiem, że po pierwsze opłaty są dokonywane w terminie, a po drugie dana rodzina wystąpi do burmistrza z wnioskiem o przyznanie bonifikaty.