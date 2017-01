Jak informuje Urząd Miejski, gmina Oborniki Śląskie rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na zadanie polegające na wymianie starych kotłów na paliwa stałe, na instalację źródeł ciepła opartych o odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła) lub spalające biomasę (np. na pelet) lub paliwa gazowe (jedynie w uzasadnionych przypadkach wynikających z audytu energetycznego) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Co ważne, ze składaniem wniosków trzeba się spieszyć, ponieważ będą przyjmowane tylko do 20 stycznia 2017 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 71 310 35 19 wew. 434 lub 446, bądź e-mail: ochrona.srodowiska@oborniki-slaskie.pl.