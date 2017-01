Przypomnijmy, że tuż po mikołajkach, w małej wiejskiej szkole dzieci nagle zaczęły się bardzo źle czuć. Najpierw jeden uczeń, potem drugi, trzeci… Młodsze dzieci bardzo się bały. Rodzice odbierali swoje pociechy ze szkoły, a dyrekcja zarządziła ewakuację.

– U wszystkich uczniów zgłaszane dolegliwości to: ból głowy, nudności i ból brzucha. Dzieci były rzeczywiście bardzo blade i apatyczne. Po wstępnej rozmowie z uczniami na temat ich diety w tym dniu, nic nie wskazywało, aby zjadły wszystkie to samo. Niektóre nie piły też mleka z programu „Mleko w szkole”, na które padło podejrzenie przyczyny złego samopoczucia. Braliśmy pod uwagę także możliwość zażycia jakichś substancji niewiadomego pochodzenia. Dzieci zdecydowanie zaprzeczały tej wersji. Po godzinie 11 sytuacja systematycznie się pogarszała – kolejne dzieci zgłaszały dolegliwości. Zarządziliśmy ewakuację – mówiła nam zaraz po niepokojących wydarzeniach Renata Białek – Kapała.

W sumie do szpitali w Trzebnicy, Miliczu i Rawiczu trafiło 15 uczniów, co na tak małą, wiejską szkołę było ogromną liczbą. Po pewnym czasie chorować zaczęli rodzice i rodzeństwo dzieci, które nie uczęszczało do tej placówki oświatowej.

Budynek szkoły został sprawdzony przez straż pożarną, przez kominiarzy, inspektora nadzoru budowlanego, a także specjalną jednostkę chemiczną straży pożarnej z Wrocławia. Szybko wykluczono zatrucie tlenkiem węgla lub inną substancją chemiczną. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna przebadała mleko i inną żywność, z którą styczność miały dzieci. Badania nie wykazały jednak żadnych nieprawidłowości.