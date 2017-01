Każdy z nas z pewnością zauważył, że przedział cenowy zimowych płynów do spryskiwaczy oferowany nam przez sprzedawców jest spory. To zwłaszcza w znanych supermarketach możemy je kupić najtaniej. To prawda, że nie warto i nie trzeba przepłacać, ale należy pamiętać, że nie każdy tani płyn oferowany nam w sklepie będzie odpowiedni na zimę.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie zimowego płynu do spryskiwaczy? O tym w najnowszym wydaniu NOWej.