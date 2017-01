Już trzeci raz policjanci zatrzymali mieszkankę naszego powiatu za to samo przestępstwo – handel nielegalnym tytoniem. Tym razem policjanci znaleźli 103 kg tytoniu, 18 paczek papierosów bez znaków akcyzy oraz 360 sztuk papierosów.

Jak poinformowała Daria Szydłowska, pełniąca obowiązki oficera prasowego KPP w Trzebnicy, policjanci wydziału kryminalnego, po raz trzeci zatrzymali mieszkankę powiatu trzebnickiego, która to w jednym ze sklepów wprowadzała do obrotu wyroby tytoniowe bez znaków skarbowych, a przez to działała na szkodę Skarbu Państwa.

– Podsumowując, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego łącznie zabezpieczyli 136 kilogramów tytoniu, 560 sztuk papierosów, 18 paczek papierosów bez akcyzy oraz kilkadziesiąt sztuk perfum znanych światowych marek – mówi policjantka.

Jak dodaje funkcjonariuszka, na podstawie kalkulatora Urzędu Celnego wyliczono, że zatrzymana, z tytułu niezapłaconej akcyzy naraziła Skarb Państwa, na 102 tys. zł. straty.

– Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności w tej sprawie. Za przestępstwo skarbowe grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 3 – mówi Daria Szydłowska.

Sprawa trafi do sądu, a biorąc pod uwagę, że do przestępstwa doszło po raz trzeci, można się spodziewać, że tym razem kara będzie surowa.