Okres jesienno-zimowy to czas, gdy wielu z nas dokuczają objawy przeziębienia, takie jak kaszel, katar czy stan podgorączkowy. Nie da się ukryć, że brak reakcji z naszej strony na te objawy może spowodować pogorszenie naszego stanu oraz poważniejszą infekcję, czego na pewno nikt z nas nie chce.

Dlatego warto dobrze poznać dostępne na rynku leki na przeziębienie oraz leki przeciwzapalne bez recepty i mieć je zawsze przy sobie, by od razu zadziałać, gdy poczujemy się gorzej!

Zanim pojawi się infekcja

Zgodnie ze znanym przysłowiem: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, warto jeszcze przed sezonem jesienno-zimowym przygotować się na zagrożenie, jakim są bakterie i wirusy powodujące infekcje. Kluczem jest wzmacnianie odporności, która ze względu na spadek temperatury może znacznie się obniżyć. Ujemnie na naszą odporność działa również niewysypianie się, stres oraz złe odżywianie. Warto więc nieco urozmaicić swoją dietę, nawet jeśli jest to nieco trudniejsze ze względu na małą ilość świeżych owoców i warzyw dostępnych w sprzedaży. Możemy też doraźnie przyjmować lekarstwa na przeziębienie mające wzmacniać odporność, na przykład witaminę C, tran czy rutynę w tabletkach. Dobrze też dbać o odpowiedni ubiór – zarówno wychłodzenie, jak i przegrzanie organizmu może spowodować przeziębienie bądź grypę

Jak odróżnić przeziębienie od grypy?

Kolejną kwestę, którą warto przeanalizować jest to, jak odróżnić zwykłe przeziębienie od grypy. Rzeczywiście grypa a przeziębienie to coś zupełnie innego, chociaż początkowo może się wydawać, że objawy są identyczne. Przede wszystkim w przypadku grypy objawy są zdecydowanie silniejsze i niemal natychmiast powodują znaczne pogorszenie samopoczucia. Zalicza się do nich wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni, silny ból gardła, mokry kaszel i katar. Kolejną zasadniczą różnicą jest to, że grypę wywołują wirusy, natomiast przeziębienie – bakterie. Nie da się jednak ukryć, że osoby z niedoleczonym przeziębieniem bardzo często zapadają na grypę, gdyż ich odporność jest na tyle niska, że są łatwym łupem dla wirusa grypy.

Skuteczne leczenie przeziębienia oraz grypy

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z objawami przeziębienia czy grypy, warto od razu podjąć kroki, by wyleczyć się samodzielnie. Co wziąć, gdy bierze nas przeziębienie? Leki przeciwgrypowe, leki na przeziębienie czy też leki przeciwzapalne bez recepty są dostępne w każdej aptece i mogą skutecznie zahamować rozwój choroby. Często, idąc do apteki, wystarczy poprosić o coś dobrego na grypę lub najskuteczniejszy lek na objawy przeziębienia, a farmaceuta od razu wymienia nam kilkanaście dostępnych możliwości. Leki na przeziębienie oraz grypę powinny działać przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie oraz przeciwbólowo. Kilkanaście minut po ich zażyciu powinniśmy poczuć poprawę samopoczucia. Mogą to być środki na przeziębienie do picia w formie musujących tabletek lub proszku, które mają za zadanie rozgrzać i wspomóc w walce z gorączką. Wspomagając leczenie, warto jeść owoce i warzywa bogate w witaminę C, by podnieść odporność, gdyż jest ona niezbędna do zwalczenia choroby.

Jeżeli zareagujemy odpowiednio szybko na pierwsze objawy przeziębienia lub grypy, mamy duże szanse wygrać w tej walce o zdrowie. Pamiętajmy, że to w dużej mierze od nas zależy, czy przeziębienie nas dopadnie czy też nie!

