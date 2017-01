Nie bez problemów odbyła się ostatnia w starym roku sesja Rady Powiatu. Na sali obrad po raz drugi przedstawiona została uchwała dotycząca podwyżki starosty Waldemara Wysockiego, ale wtedy ogłoszono przerwę. Jeden z radnych twierdzi, że nie mógł potem wejść do sali, bo wypychał go pracownik powiatowej jednostki…

W związku z przerwaniem sesji, która miała miejsce pod koniec grudnia 2016 roku, 10 stycznia zwołana została specjalna Komisja Budżetowa, na której przedyskutowana zostać miała kwestia uchwały, a przede wszystkim wyjaśnić miano sytuację, do której doszło już po przerwaniu sesji.

Jak się okazało, nie był to jedyny problem, który pojawił się w czasie podjętej samowolnie kontynuacji obrad. W czasie dyskusji głos zabrał radny Robert Adach, przytaczając przykłady negatywnych zachowań, do których doszło tego dnia, podkreślając, że celem jednego z nich, stał się on sam.