Do 2 maja 2017 roku należy złożyć zeznanie podatkowe za rok 2016. Można uniknąć stania w kolejce w urzędzie skarbowym lub na poczcie i skorzystać z rozliczenia online. Jest to naprawdę proste i pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

Co ważne, ustawowe terminy złożenia zeznań PIT przesuwają się, jeżeli przypadają na dni wolne od pracy. W związku z tym zeznanie PIT- 37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 w 2017 roku należy złożyć do 2 maja.

Co przygotować do rozliczenia online?

Zanim zainstaluje się program do rozliczenia PIT, warto zgromadzić wszystkie potrzebne druki. Mam tu na myśli PIT-11 oraz PIT-8, które do końca lutego 2017 roku ma obowiązek doręczyć pracodawca. Do wypełnienia zeznania online, potrzebne są również następujące dane: numer PESEL, aktualny adres zamieszkania, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazana w zeznaniu w poprzednim roku podatkowym. W programie do rozliczenia można także skorzystać z odliczeń zarówno tych od dochodu, jak i tych od podatku, czyli bez problemu można ująć w zeznaniu ulgę prorodzinną, internetową, czy rehabilitacyjną. Warto również w tym przypadku wcześniej przygotować wszystkie potrzebne faktury, zaświadczenia i inne dokumenty. Co istotne, przy rozliczaniu PIT przez Internet także można przekazać 1% swojego podatku na organizację pożytku publicznego. Należy w tym celu przygotować numer KRS wybranej organizacji.

Jaki wybrać program do rozliczenia?

Na stronie Ministerstwa Finansów można pobrać darmowy program do rozliczeń. Ponadto można skorzystać z dowolnie wybranego programu dostępnego na innych stronach internetowych. Taki program należy zainstalować na swoim komputerze.

Jak uzupełnić formularz?

Po zainstalowaniu programu, należy go uruchomić. Programy do rozliczenia są obecnie bardzo przystępne i krok po kroku prowadzą przez całą deklarację podatkową. Należy tylko wybrać właściwy druk i rozpocząć jego wypełnianie. Programy na bieżąco weryfikują również poprawność wprowadzanych danych. Zeznania składanego elektronicznie nie trzeba podpisywać. Aby program Cię zweryfikował, wystarczy podać jedynie kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu za poprzedni rok podatkowy. Wypełnioną deklarację wysyła się przez program.

UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Po wygenerowaniu elektronicznego formularza i wysłaniu go do urzędu skarbowego, otrzymuje się UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Stanowi ono dowód złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie i we właściwym urzędzie. UPO warto zapisać albo nawet wydrukować, by w razie potrzeby móc je okazać.

