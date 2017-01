Zależy ci na tym, aby przeżyć niesamowitą przygodę? Chcesz spędzić ekstremalnie udany czas ze swoimi znajomymi? W takim przypadku doskonałym wyborem będzie skok tandemowy. Teraz za tego rodzaju rozrywkę można zapłacić jeszcze mniej, gdy wykona się rezerwację z innymi!

Skoki spadochronowe w tandemie to kapitalna propozycja dla osób szukających niesamowitej zabawy, która jednocześnie podniesie od razu adrenalinę, ale również będzie bezpieczna. Tego rodzaju skoki organizowane są już od lat i mają wielu wielbicieli, ponieważ pozwalają one na doznanie emocji dotychczas zarezerwowanych tylko dla zawodowych skoczków spadochronowych po drogich i czasochłonnych szkleniach.

Jak skacze się ze spadochronem w tandemie?

Skakanie tandemowe bazuje na wykorzystaniu specjalnego sprzętu. Stosuje się przede wszystkim zaawansowaną uprząż tandemową, której celem jest połączenie dwóch uczestników skoku, a mianowicie pasażera, którym może zostać praktycznie każdy, a także pilota, którym na ogół jest doświadczony instruktor spadochroniarstwa. Wykorzystuje się również specjalne spadochrony tandemowe oraz automaty, co przekłada się na najwyższe bezpieczeństwo skoku.

Przed przystąpieniem do skoku uczestnik bierze udział w krótkim instruktażu informującym o zasadach bezpieczeństwa, a następnie otrzymuje właściwe wyposażenie – są to gogle oraz kombinezon, gdy wymaga tego aura. Potem wszyscy wchodzą do samolotu wynoszącego wszystkich uczestników na wysokość 3 tysięcy albo 4 tysięcy metrów. Od wysokości wyskoku zależy przede wszystkim czas swobodnego spadania, którym określa się spadanie jeszcze bez otwartego spadochronu, czyli od momentu wyskoku aż do około 1,5 tysiąca metrów nad poziomem ziemi. W przypadku niższego skoku swobodne spadanie to około 30 sekund, natomiast dla wyższego – 60 sekund.

Po otwarciu spadochronu uczestnik może przez kilka minut podziwiać piękne widoki wokoło, gdy spada powolnie w kierunku lądowiska. Lądowanie jest miękkie, dlatego nie ma obawy o kontuzje – za wszystko odpowiada pilot tandemu.

Oszczędzaj na skakaniu w tandemie!

Ceny skoków tandemowych mogą wydawać się drogie – to wydatek od około 500 do 1000 złotych w zależności od wybranej opcji. W przypadku skoków z 3 tysięcy metrów trzeba zapłacić 500-600 złotych, za skok z 4 tysięcy metrów około 700 złotych. Można też wykupić usługę polegającą na rejestracji skoku – efektem są wyjątkowe zdjęcia i filmy ze swojego wyczynu. Rejestracja to dodatkowy koszt około 250 złotych.

Gdy zdecydujesz się na skok razem ze znajomymi, w wielu ośrodkach możesz uzyskać atrakcyjne promocje. Zwykle wtedy, gdy na skoki wybiorą się dwie osoby, mogą zaoszczędzić wspólnie 100 złotych, natomiast dla czterech osób można uzyskać obniżkę nawet 400 złotych, zatem to kapitalny sposób na poznanie skoków spadochronowych bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. Rezerwację można wykonać na stronach internetowych ośrodków oferujących taką rozrywkę.

