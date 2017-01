Tunele aerodynamiczne to coraz bardziej popularna rozrywka dla osób lubiących spędzać czas w niestandardowy sposób – dzięki nim można zaznać takiego samego uczucia jak podczas spadania w przestworzach. Teraz z lotów można skorzystać również w Mirosławicach niedaleko Wrocławia!

Tunele aerodynamiczne służą nie tylko do badania aerodynamiki, ale również znalazły zastosowanie jako wsparcie dla spadochroniarzy. Dzięki nim mogą oni imitować warunki panujące podczas skoku spadochronowego i łatwiej trenować swoje umiejętności, co jest również tańsze. Obecnie z lotów tego rodzaju korzystać może też każdy, kto ma na to ochotę – to kapitalna rozrywka, którą zapamiętuje się na długi czas.

Jak wyglądają aerotunele?

Tego rodzaju konstrukcje mają pionową budowę. Znajdujące się w środku tuneli wentylatory pozwalają na rozpędzenie powietrza do prędkości około 320 kilometrów na godzinę, co pozwala na podniesienie w górę człowieka. W tunelu znajduje się także specjalna siatka stanowiąca platformę zabezpieczającą. Całość obudowana jest przejrzystym materiałem, dlatego w tunelu widać lotników. Ze względu na fakt, że tunele są dość duże, może pomieścić się w nich kilka osób, dlatego razem mogą one trenować rozmaite ewolucje w powietrzu.

Kto może latać w tunelu aerodynamicznym?

Zasadniczo praktycznie każdy, ponieważ nie ma tu wielu ograniczeń, także wiekowych. Latają wobec tego juniorzy i seniorzy – najstarszy uczestnik lotów w Polsce miał 93 lata! Nie ma też wielu przeciwwskazań zdrowotnych – dotyczą one głównie epilepsji, wrodzonej łamliwości kości, ostrych stanów niewydolności układu oddechowego i krążenia, niestabilności kręgosłupa.

Czy to bezpieczne?

Latanie w tunelu jest bezpieczną rozrywką – osoba, która nie ma doświadczenia w tej właśnie dziedzinie otrzymuje odpowiednie przeszkolenie przed wejściem do tunelu i odbiera właściwe wyposażenie, a mianowicie kombinezon, kask i gogle. W środku tunelu przez cały czas znajduje się również instruktor, który czuwa nas bezpieczeństwem uczestnika lotu. W tunelu nie ma również problemu z oddychaniem.

Ile kosztuje latanie w tunelu?

Ceny są bardzo atrakcyjne w porównaniu do skoków spadochronowych. Podstawowy lot w tunelu to 3 minuty i w tym czasie można doświadczać przez cały czas uczucia swobodnego spadania. W przypadku skoków spadochronowych to maksymalnie 1 minuta przy wyskoku z wysokości 4000 metrów. Za lot trwający 3 minut trzeba będzie zapłacić 250 złotych. Można też wykupić dłuższe loty, na przykład na 6 czy 12 minut w niższych cenach. Obniżki dotyczą również wykupienia lotów w pakiecie dla rodziny czy znajomych, przykładowo loty 3-mintowe dla 4 osób mogą wtedy kosztować 850 złotych.

Zarezerwuj swój lot już teraz!

Jeżeli zależy ci na tym, aby wziąć udział w locie w tunelu aerodynamicznym, rezerwację możesz wykonać już teraz całkowicie przez internet – tunel pod Wrocławiem, w Mirosławicach, prezentuje swoją ofertę na stronie internetowej: https://wroclaw.profly.pl. Tutaj można też zarezerwować lot lub wykupić voucher upominkowy, który dostarczony będzie w formie elektronicznej w 1 minutę.

