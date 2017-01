Nie tylko wśród mieszkańców gminy Zawonia, ale także wśród mieszkańców całego powiatu trzebnickiego wiele emocji wzbudziła sprawa poruszona pod koniec 2016 roku podczas jednej z sesji Rady Gminy w Zawoni. Dotyczyła ona stanu technicznego, w jakim znalazł się już dwa lata po zakończeniu inwestycji, budynek świetlicy w Sędzicach. Na prośbę mieszkańców, wracamy do tematu i przypominamy pokrótce historię sprawy.

Kontynuację sprawy świetlicy w Sędzicach warto zacząć od samego początku inwestycji. Robert Borczyk, od marca 2013 roku – Wójt Gminy Zawonia, w pisemnej odpowiedzi na postawione przez nas pytanie, dotyczące odpowiedzialności za stan budynku, zwrócił uwagę, że „Budynek został posadowiony na terenie, w którym występuje wysoki poziom wód gruntowych, co ma wpływ na jego zawilgocenie, szczególnie w części piwnicznej.”

Przypomnijmy, że umowę z wykonawcą budynku w sierpniu 2009 roku podpisał ówczesny Wójt Gminy Zawonia, Andrzej Faraniec. Zatwierdził tym samym zapis zawarty w tej umowie, z którego wynika, że to „Na wykonawcy spoczywa obowiązek zweryfikowania warunków geologicznych i posadowienia budynków”. Konkretnie oznacza, że to firma wykonująca budowę świetlicy wzięła odpowiedzialność za sprawdzenie miejsca, na którym budynek miał powstać i ocenę, czy nadaje się ono do takiej inwestycji. Firma, która zbudowała świetlicę, w 2014 roku ogłosiła upadłość. Andrzej Faraniec zapytany przez nas między innymi o to, dlaczego wyraził zgodę na postawienie budynku w tak niekorzystnym miejscu, niestety do tej pory nie udzielił odpowiedzi, ani w żaden sposób nie skomentował poruszonego tematu.

Postawiony na nieodpowiednim terenie budynek zaczął w zastraszającym tempie niszczeć. – Utrzymanie opisywanego obiektu formalnie należało do Dyrektora GOKiB w Zawoni – napisał Robert Borczyk oraz dodał: – Pragnę zaznaczyć, że w okresie objętym gwarancją jej formalny zarządca – Dyrektor GOKiB nie zgłaszał do mnie większych problemów technicznych z jego użytkowaniem. Dopiero jesienią 2013 r. po interwencjach radnego tej miejscowości oraz spotkaniach z mieszkańcami Sędzic wyszły na jaw zaniedbania w zakresie użytkowania tego obiektu.

O stanie świetlic wielokrotnie rozmawiałem z dyrektor ośrodka, także w kontekście wyciągnięcia osobistych konsekwencji w razie braku poprawy stanu rzeczy. Była publiczna informacja, że mimo pierwotnej niechęci, co do dokonywania zmian personalnych w kierownictwie, pod koniec kadencji bliski już byłem tej decyzji. O takich zamiarach informowałem także dyrektor GOKiB. Niestety, w wyniku wyborów realizacja tych zamierzeń została przerwana. Rok po tym, dyrektor GOK wystąpiła przeciwko mnie z oskarżeniem o mobbing, myląc go z prawem przełożonego do oceny podwładnego i obowiązkiem do sumiennego wykonywania swoich obowiązków – kontynuował Robert Borczyk. Elżbieta Michta nie zechciała skomentować tematu związanego z oskarżeniami o rzekomy mobbing, którego miał się wobec jej osoby dopuścić ówczesny wójt.

Przypomnijmy: koszt budowy świetlicy w Sędzicach wyniósł ponad 460 tys. zł. Kompletne zaniedbanie budynku i niewykorzystanie możliwości, wynikających z gwarancji wykonawcy, jest jednoznaczne z zaprzepaszczeniem publicznych pieniędzy. Z zebranych przez nas informacji wynika, że zaniedbań świetlic w gminie Zawonia było więcej niż początkowo sądzono.

Jak widać, na przykładzie kontrowersyjnej sprawy budynku świetlicy w Sędzicach, już od samego początku osoby decyzyjne w gminie Zawonia, popełniły wiele błędów i niedociągnięć. Andrzej Faraniec podpisał umowę na budowę budynku, na terenie, na którym występuje wysoki poziom wód gruntowych. Dalsze zaniedbania (w tym nieskorzystanie z trzyletniej gwarancji firmy, która zbudowała świetlicę, przez dyrektor GOKiB wraz z ówczesnymi włodarzami gminy Zawonia) jedynie pogrążyły stan świetlicy. Do tej pory nikt nie poniósł konsekwencji za zaniedbanie swoich obowiązków i zaprzepaszczenie ogromnej kwoty.

Bardzo smutne jest to, że paradoksalnie karę za zaniedbania poniosą mieszkańcy – zapłacą raz jeszcze za remonty zniszczonych budynków.