W tym tygodniu przeczytasz w swoim lokalnym tygodniku:

Nurkowie odnaleźli ciało poszukiwanego mężczyzny

Tragiczny finał poszukiwań, które trwały od niedzieli. Bogusław S. wyszedł z psem na spacer rano około godz. 9 i długo nie wracał do domu, policję zaalarmowała rodzina. Co się stało?

Mamy rekord! Zebraliśmy ponad 218 tys. zł

Wielkie podsumowanie 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie trzebnickim. Jak świętowano w poszczególnych gminach, ile udało się zebrać pieniędzy, fotorelacja.

Brutalne pobicie w gimnazjum

Młody mieszkaniec Trzebnicy, 9 stycznia po raz pierwszy poszedł do nowej szkoły. Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy miało być szkołą, która ukształtuje edukację 14-letniego chłopca. Jak się nieszczęśliwie okazało, był to prawdopodobnie pierwszy i ostatni dzień, który spędził w tej placówce. Został brutalne pobity, przez dwóch starszych uczniów. W ciężkim stanie trafił do szpitala… Dlaczego do tego doszło? Kto zawinił?

Co Wardęga załatwiał w Obornikach Śl.?

Coraz szersze kręgi zatacza afera związana z senatorem Józefem Piniorem i jego współpracownikiem Jarosławem Wardęgą, których podejrzewa się o to, że w zamian za łapówki załatwiali przedsiębiorcom sprawy w różnych instytucjach, a także w ministerstwach. Jaki związek ze sprawą mają i czy mają, Oborniki Śląskie?

Ranking najlepszych i najgorszych: decyzji, wydarzeń i zjawisk

Początek roku do doskonały czas do podsumowań. Postanowiliśmy stworzyć ranking 10 najlepszych i najgorszych decyzji, wydarzeń i sytuacji, które miały miejsce w zeszłym roku na terenie całego powiatu trzebnickiego.

Ktoś truje oborniczan?

Mieszkańcy „Zatorza”, części miasta położonej za torami kolejowymi w kierunku Lubnowa zauważyli, że z jednego z kominów wydobywa się duszący dym. Czy w jednym z zakładów na terenie Obornik Śląskich spalane są odpady, których dym jest toksyczny dla ludzi? Co w tej sprawie robią urzędnicy?

Kim dla wójt Agnieszki Wersty są Wojciech i Zbigniew Rapp?

Ponownie wracamy do sprawy poruszanej już na łamach gazety. Dotyczy ona powiązań rodzinnych wójt gminy Zawonia z przedstawicielami firm, z którymi podpisuje umowy.

W numerze dodatkowo:

Odwiedziny duszpasterskie Trzebnica

Skróty z powiatu

Wpadł do rowu

Bomba w szpitalu?

998 kronika strażacka

Ogniska w środku zimy

Kolizja na drodze do Jar

List do redakcji „Nie zgadzamy się!”

„Przepychanki” na sesji

Co robi władza?

Burmistrzowie i wójtowie stracą stołki?

Nowe znaki mają upłynnić ruch

Do 23 tysięcy bezzwrotnej dotacji dla osób zwolnionych z pracy i zagrożonych utratą zatrudnienia

SNOW & SKI Machnice

List do redakcji „Czarne kłęby nad Obornikami”

Oborniki Śląskie w skrócie

Oświadczenie Agnieszki Wersty – Wójt Gminy Zawonia

„Zauważeni”

Gmina dostała wysokie dofinansowanie

Dziecko zatrzaśnięte w aucie

Zinwentaryzuj azbest

WOŚP w Czeszowie – rekord pobity

Zatrzasnęli drzwi do mieszkania

Sąsiad zalał piwnicę

W tym roku WOŚP oficjalnie w Zawoni

Żmigrodzianie ponownie z rekordem

Studniówka licealistów z PZS 1 w Trzebnicy

PZS w Obornikach Śl. w rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce

OGŁOSZENIA DROBNE

„Bogactwo ubóstwa” – wernisaż

Zadbaj o sprawność swojego ciała i duszy

SPORT

Pobiegli dla zdrowia

Wystartował turniej Polonia Cup

Rosa Rościsławice dogania lidera

W skrócie sport

MAGAZYN