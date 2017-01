Wesele coraz bliżej, a Wy nie wiecie, ile już na nie wydaliście? To częsty błąd, który powtarza wiele par! Najlepsze rozwiązanie? Już na etapie planowania tego specjalnego dnia przejmij kontrolę nad swoim budżetem.

Pełna kontrola wydatków

Dlaczego warto mieć pełną kontrolę wydatków przeznaczonych na wesele? Przede wszystkim pozwala to sprawdzić, jak stoicie z realizacją budżetu. Nie macie budżetu? To kolejny, często popełniany błąd! Każdy niewielkie element, dekoracja, manicure czy nawet relaksujący masaż dzień przed weselem to dodatkowe koszty. Wiele par budzi się potem z ręką w nocniku, kiedy okazuje się, że wydatki kilkukrotnie przewyższyły zakładaną kwotę.

Budżet jest jedynym sposobem na to, aby wiedzieć, na ile można sobie pozwolić. Podczas planowania budżetu można też ustalić, kto będzie płacił za wesele i pomoże także w oszczędzaniu na ten dzień.

Wydatki rozłożone w czasie

Kontrola wydatków pozwoli także na lepsze rozplanowanie wydatków w czasie. Dzięki temu będziecie mogli prześledzić, w którym momencie zapłaciliście zaliczkę, a kiedy pełną kwotę. Dzięki takiej kontroli można mieć też pewność, że nie zapomnieliście niczego zapłacić albo nie wnieśliście jakiejś opłaty dwa razy.

Notuj wszystkie wydatki

Kontrola nad budżetem weselnym to przede wszystkim notowanie wszystkich wydatków. Chodzi nie tylko o takie rzeczy, jak catering, orkiestra, opłata dla księdza, czy stroje dla nowożeńców. Wiele par nie pamięta o teoretycznie niedużych kwotach, jak makijażystka, nowe okulary pasujące do kreacji ślubnej, przedłużanie paznokci, dekoracje, wykonanie winietek, zaproszenia… To tylko przykłady wydatków, które często są pomijane.

W jaki sposób zapisywać wydatki? Najlepiej założyć w tym celu specjalny zeszyt albo stworzyć plik w arkuszu kalkulacyjnym. Należy uwzględnić główne kategorie, takie jak ubiór, jedzenie, alkohol, wieczór panieński i kawalerski, dojazd, kościół, opłata za salę, czy usługi fotograficzne. Planując budżet, warto określić maksymalną kwotę, jaką jesteście w stanie zapłacić za daną rzecz. Wydatki należy zapisywać na bieżąco, tylko wtedy można w pełni kontrolować, co dzieje się z pieniędzmi.

Autor: https://wesele123.pl

