Na dzisiejszą noc w naszym regionie synoptycy zapowiadają nawet do – 15° C. W taką pogodę nie zapominajmy o zwierzętach, które na co dzień przebywają na zewnątrz. Weźmy nasze psy i koty z podwórka do domu. Pamiętajmy również o ptakach – im też w tym okresie brakuje pożywienia. Warto wystawić na parapet za okno lub zawiesić na pobliskim drzewie jakiś ptasi przysmak.

W mrozy, widząc potrzebujące, bezdomne zwierzęta, zawsze zareagujmy – w przeciwnym razie, nasza obojętność może zakończyć się dla nich tragicznie.