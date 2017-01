Zbliżamy się powoli do niezwykle ważnych świąt w kulturze i tradycji polskiej. Dzień Babci i Dziadka to wspaniała okazja do tego, aby podziękować seniorom rodu za trud i miłość, jaką włożyli w wychowanie i opiekę nad wnuczętami. Dzień Babci i Dziadka to święta przypadające na 21 i 22 stycznia. Co roku każdy wnuczek i każda wnuczka powinni uświetnić te ważne daty pomysłowymi i wyjątkowymi prezentami. Prezenty na Dzień Babci i Dziadka musi cechować przede wszystkim indywidualizm.

Nie ma to jak babciny rosół…

Rola babci i dziadka w wychowaniu dziecka jest nieoceniona. Wizja wpisująca się w tę jakże ważną instytucję to nauka życia ukazująca między innymi wartość rodziny i znaczenie jej poszczególnych członków. Dziadkowie nazywani są często strażnikami tradycji i mediatorami rodzinnymi. Dlaczego tak się dzieje? Seniorzy rodu to skarbnica życiowej wiedzy oraz doświadczenia. Nauka tradycyjnych, polskich rytuałów jest niezwykle ważna dla młodego pokolenia. Dzięki temu dzieci zaczynają utożsamiać się z konkretną grupą społeczną i jednocześnie osadzone są w konkretnym kontekście kulturowym. Zachowania dziadków w sferze relacji z wnukami to gwarancja wspomnień i sentymentów związanych ze wspólnie spędzanym czasem. Któż z nas nie wygłosił kiedyś podobnego zdania: „jeśli rosół, to tylko babciny”. Dziadkowie to także nauczyciele szacunku i empatii. Relacje z wnuczętami dają wiele radości również dziadkom. Z pewnością każda babcia i każdy dziadek ucieszą się z upominku ofiarowanego przez wnuczka lub wnuczkę. Jak zatem podejść do tego tematu?

Prezenty ręcznie robione

Zawsze sprawdzą się prezenty wykonane ręcznie. To, jak powinien wyglądać taki upominek zależy głównie od wieku dziecka. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą wykonać laurkę. Każdy rodzic powinien zaangażować się w wykonanie takiego prezentu. Laurkę można dowolnie ozdobić. W tym celu zaopatrzmy się w brokat, kolorowe naklejki, ozdobne sznureczki lub wstążeczki. Odpowiednio ukierunkowana inwencja twórcza dziecka zaowocuje wspaniałym darem, który dziadkowie z pewnością będą przechowywać przez wiele lat. Ciekawym pomysłem na prezent podarowany w Dniu Babci i Dziadka jest wykonanie podobizny seniorów rodu wykonanej z odbitej dłoni. Taki prezent jest bardzo prosty do zrobienia. Wystarczy dwa razy odbić dłoń dziecka za pomocą cielistej farby plakatowej na kartce z bloku technicznego. Następnie doklejamy następujące elementy: oczy, usta, dziadkowe wąsy, babciny szal, kapelusz itp. Całość można oprawić w ramkę. W takim przypadku sprawdzą się drewniane patyczki – na przykład szpatułki laryngologiczne. Prezent można wykonać również z masy solnej. Oto przepis: 1 szklanka maki, 1 szklanka soli oraz pół szklanki wody. Mąkę i sól wsypujemy do miski. Dokładnie mieszamy i powoli zaczynamy dolewać wodę. Ciasto wyrabiamy do momentu, aż uzyska gładka konsystencję. Masę solną można dodatkowo zabarwić używając naturalnych składników (np. cynamon lub papryka). Jest to niezwykle plastyczny materiał, z którego mogą korzystać nawet małe dzieci. Kiedy już są wykonane z masy solnej różne figurki, należy całość dokładnie wysuszyć, np. na grzejniku lub poprzez włożenie ich do piekarnika elektrycznego. Piekarnik powinien być nastawiony na 70 stopni.

Gotowe i oryginalne upominki na Dzień Babci i Dziadka

Jeżeli wyrośliśmy z wykonywania uroczych laurek dla naszych najbliższych, można pomyśleć o zakupie jakiegoś innego, ciekawego prezentu. Upominek nie musi być wcale przedmiotem. Przykładem oryginalnego podarunku jest widokowy lot balonem dla dwojga w locie grupowym. Taki prezent będzie z pewnością prawdziwym zaskoczeniem dla naszych najbliższych, jednocześnie zapewniającym wspaniałe wspomnienia – przepiękne krajobrazy, błękit nieba i podmuchy wiatru – na pewno zapewnią niesamowite i niezwykłe emocje.

Jeśli nasi dziadkowie nie dadzą się namówić na ekstremalne przeżycia, można wybrać coś zupełnie innego. Dobrym przykładem jest album na ścianę, który może pomieścić aż 50 zdjęć. Dzięki temu nasi dziadkowie będą mogli zaprezentować wszystkie swoje ulubione fotografie. Funkcjonalny album na zdjęcia składa się z dużej liczby przezroczystych kieszonek, do których można również wkładać pocztówki zakupione podczas wakacyjnych podróży. Ciekawym pomysłem jest również kubek ze zdjęciem rodziny. Picie ulubionej kawy lub herbaty zawsze będzie mogło nasunąć na myśl miłe wspomnienia i wzbudzić ciepło w sercu. Zdjęcie na kubku może uwieczniać również jakieś zabawne zdarzenie lub portret osoby obdarowanej.

