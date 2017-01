– Tuż za Kasztelańską jakiś mężczyzna wszedł na komin i chce skoczyć. Wokół jest pełno policjantów, strażaków i strażników miejskich – z taką dramatyczną informacją zadzwonił do nas wczoraj mieszkaniec Trzebnicy.

Na miejsce pojechaliśmy z kamerą. Wokół było już pełno policji, strażaków i straży miejskiej. Desperat siedział na kilkudziesięciometrowym kominie i krzyczał do funkcjonariuszy. Co chwilę przechodził przez barierkę i mówił, że zaraz skoczy.

Kim był desperat, co go skłoniło do takiego czynu i jak przebiegała cała akcja, o tym przeczytasz w czwartkowym wydaniu papierowym NOWej gazety trzebnickiej.