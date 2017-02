Wśród ofert firm pożyczkowych coraz częściej można znaleźć oferty chwilówek za darmo. Co to oznacza i czy faktycznie za taka pożyczkę klienci nic nie zapłacą?

Firmy pożyczkowe starają się zachęcać nowych klientów do podjęcia współpracy różnymi metodami. Ostatnio hitem stały się oferty darmowych chwilówek, bez oprocentowania, kosztów i opłat. Zwykle kwoty takich chwilówek nie przekraczają 1500 zł, a czas ich spłaty nie bywa dłuższy niż 30-45 dni. Z badań wynika, że większość klientów pożyczających w ten sposób spłaca zobowiązanie na czas, stąd ryzyko firmy pożyczkowej spada – nie bez znaczenia aż tyle z nich stosuje takie formy marketingowe.

Warto pamiętać o kilku zasadach, decydując się na taką chwilówkę. Po pierwsze oferta zazwyczaj dotyczy jedynie nowych klientów, którzy nigdy dotąd nie byli klientami danej firmy pożyczkowej. Oczywiście nie skreśla to możliwości pożyczania za darmo – można znaleźć chwilówkę online, darmową w innej firmie. Przydatna w poszukiwaniach może okazać się porównywarka pożyczek łowca chwilówek. Druga zasada dotyczy terminowości spłaty takich chwilówek. Firmy pożyczkowe ograniczając formalności do minimum ryzykują. To, że chwilówka nie jest oprocentowana i nie ponosimy z nią żadnych kosztów obwarowane jest reguła, że spłata następuje w wyznaczonym terminie. Jeśli spóźnimy się choćby dzień, zostaną naliczone koszty, które mogą być wysokie – regulamin zawarty powinien być w umowie pożyczki, więc warto dokładnie ją przeczytać przed podpisaniem.

Oczywiście darmowe chwilówki maja określony cel – dzięki zyskaniu zaufania klientów, satysfakcji i weryfikacji budowana jest baza. Jeśli klient zdecyduje się na kolejna pożyczkę, już odpłatną, szybciej będzie można podjąć decyzję i szybciej przekazać środki do ręki, czy na wskazany rachunek.

Zwykle przyznanie chwilówki nie zajmuje więcej niż 15 minut.

Obligatoryjnie klienci powinni czytać wszelkie umowy i regulamin pożyczki – pozwoli to uniknąć nieporozumień i komplikacji z obu stron umowy. Istotny jest tu głównie wskaźnik RRSO, który zawiera nie tylko oprocentowanie, ale inne koszty szybkiej pożyczki. Dzięki niemu klient wie, że dany produkt jest faktycznie za darmo.

SPONSOROWANE