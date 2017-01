Młody mieszkaniec Trzebnicy, 9 stycznia po raz pierwszy poszedł do nowej szkoły. Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy miało być szkołą, która ukształtuje edukację 14-letniego chłopca. Jak się nieszczęśliwie okazało, był to prawdopodobnie pierwszy i ostatni dzień, który spędził w tej placówce. Został brutalne pobity, przez dwóch starszych uczniów. W ciężkim stanie trafił do szpitala…

Chłopiec wcześniej był uczniem innego trzebnickiego gimnazjum, jednak decyzją rodziców przeniesiony został właśnie do szkoły przy ulicy św. Jadwigi w Trzebnicy. Tego dnia po raz pierwszy poszedł do nowej szkoły. Całkowicie nowa klasa, nieznani jeszcze nauczyciele, a przede wszystkim, całkowicie obce korytarze. Na których, jak się okazało, panują reguły ustalane niekoniecznie przez kadrę nauczycielską, czy dyrekcję.

– W czasie długiej przerwy, syn został zmuszony przez dwóch starszych uczniów, do odmierzenia długości korytarza za pomocą zapałki – mówi nam, mama poszkodowanego chłopca – kiedy się im postawił i odmówił wykonania tego upokarzającego dla niego zadania, został przez tych chłopców pobity.

Chwilę po zdarzeniu do szkoły wezwana została karetka pogotowia. Pobity chłopiec był przytomny, ale bardzo zdenerwowany. Był z nim kontakt. Pogotowie zabrało go do szpitala. W czasie badań okazało się, że chłopiec doznał poważnych obrażeń związanych ze skręceniem kręgosłupa szyjnego oraz urazu brzucha. Czeka go teraz rehabilitacja oraz rozmowy z psychologiem.