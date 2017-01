To swego rodzaju paradoks, ale prawda jest taka, że wiele interesujących regionów Polski pozostaje do końca nieodkrytych przez to, że latem nawiedzają je tłumy turystów…. Chodzi tu przede wszystkim o tereny nadmorskie. Zdecydowana większość wczasowiczów odwiedza je tylko ze względu na plażowanie, czyli w sezonie letnim… Tymczasem okazuje się, że walory krajobrazowe i przyrodnicze regionów nadmorskich są naprawdę fascynujące i warte dokładniejszego poznania – o każdej porze roku. Mierzeja Helska jest jednym z najlepszych tego przykładów!

Nadmorski Park Krajobrazowy

Utworzony w roku 1978 jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce, Nadmorski Park Krajobrazowy obejmuje cały Półwysep Helski oraz pas wybrzeża morskiego od Władysławowa do Białogóry. Tutejsza flora jest bardzo bogata, dominuje w niej jednak charakterystyczna dla tego terenu krzewinka – bażyna czarna. Typowym elementem tutejszego krajobrazu są malownicze torfowiska. Zarówno w samym parku, jak i w jego otulinie, utworzonych zostało wiele cennych rezerwatów przyrody.

Ścieżki dydaktyczne na Helu

W środkowej części półwyspu, w okolicach Jastarni, dla celów edukacyjnych utworzono trzy ścieżki dydaktyczne:

Góra Lubek – to najwyższa piaszczysta wydma na całej Mierzei Helskiej, do której wiedzie szlak o długości 2,6 km. Mieści się ona na obszarze Jastarni, ma wysokość jak na wydmę naprawdę imponującą – 12,5 metra. Na wysokości wydmy rozciąga się niesamowita Rybitwia Mielizna. Stanowi ona piaszczysty pas o długości blisko 10 km. Gdyby nie przekop (Głębinka) stworzony dla kutrów rybackich, można by owym pasem, przez Zatokę Pucką, przejść z Jastarni do Rewy.

– to najwyższa piaszczysta wydma na całej Mierzei Helskiej, do której wiedzie szlak o długości 2,6 km. Mieści się ona na obszarze Jastarni, ma wysokość jak na wydmę naprawdę imponującą – 12,5 metra. Na wysokości wydmy rozciąga się niesamowita Rybitwia Mielizna. Stanowi ona piaszczysty pas o długości blisko 10 km. Gdyby nie przekop (Głębinka) stworzony dla kutrów rybackich, można by owym pasem, przez Zatokę Pucką, przejść z Jastarni do Rewy. Żyzne Lasy – jak sama nazwa wskazuje, wiedzie przez doskonale zachowaną część pomorskiego lasu dębowo-brzozowego. Na 300-metrowej trasie podziwiać można bujne paprocie i orlice.

– jak sama nazwa wskazuje, wiedzie przez doskonale zachowaną część pomorskiego lasu dębowo-brzozowego. Na 300-metrowej trasie podziwiać można bujne paprocie i orlice. Torfowe Kłyle – to licząca sobie 2 km ścieżka spacerowa w Jastarni, która wiedzie przez wieżę widokową i las dębowy. Słynie z ogromnych walorów ornitologicznych.

To oczywiście tylko kilka propozycji spacerowych po terenach parku. Możliwości jest znacznie więcej, bowiem ten region kraju wprost obfituje w atrakcje turystyczne – nie tylko zresztą przyrodnicze.

Dobry nocleg to podstawa

Środkowy fragment Mierzei Helskiej, a więc bezpośrednie okolice Jastarni i Juraty, wydaje się najlepszy, jeśli chodzi o wędrówki po Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Godnym polecenia obiektem noclegowym w tym zakątku jest bez wątpienia Hotel Bryza Resort & Spa w Juracie, położony tuż nad brzegiem morza. Za sprawą ultranowoczesnego ośrodka spa, którym dysponuje, zapewnia komfortowe warunki wypoczynku po terenowych eksploracjach. To ważne szczególnie podczas sezonu jesienno-zimowego (hotel przygotował ciekawe pakiety pobytowe dostępne tu: http://www.bryza.pl/wellness-spa/pakiety)

Kiedy pogoda dopisze, warto na nieco dłużej zatrzymać się w samej Juracie i przespacerować się jej ulicami, które usłane są urokliwymi domami i willami z początków XX wieku. Równie duże wrażenie robi piękna plaża w Juracie, która zachwyca o każdej porze roku. Dobrym pomysłem jest również spacer po molo od strony Zatoki Puckiej, na który można się wybrać tuż przed snem.

Życzymy owocnych wędrówek!

Materiał zewnętrzny