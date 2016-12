Co roku tysiące pięknych i kochających psów trafia do schronisk w całej Polsce, a tylko mniej niż połowa znajduje nową, kochającą rodzinę. Jeśli szukasz przyjaciela na całe życie, zaadoptuj psiaka, zanim trafi do schroniska, gdzie jego szanse na znalezienie pełnego ciepła domu maleją jeszcze bardziej.

Piorun, to pies znaleziony w Ujeźdźcu Wielkim. Większy, młody, około roczny pies. Jest bardzo energiczny, żywiołowy i skoczny. Uwielbia towarzystwo ludzi, jest mądrym psem i szybko się uczy. Będzie świetnym kompanem do wspólnych zabaw i spacerów, idealna byłaby dla niego aktywna rodzina.

Sajmon, został znaleziony 6 grudnia na zapleczu technicznym budowy S5 przy zjeździe na Oborniki Śląskie. Jest to kundelek większych rozmiarów. Również trochę starszy, oceniany na ok. 10-12 lat. Psiak mimo wieku bardzo dobrze funkcjonuje, jest grzeczny i ułożony, bardzo przyjazny. Sajmon ma najprawdopodobniej początki zaćmy, ale wciąż widzi, poruszanie się nie sprawia mu najmniejszych problemów. Jest pełnym miłości psiakiem. Bardzo potrzebuje nowego domu, w którym mógłby spędzić jesień swego życia.

Kontakt w sprawie adopcji:

Trzebnicki Klub Psa: e-mail: tkp.zsercemdozwierzat@gmail.com

tel: 575 524 814 / 881 720 473 (po godz 17-tej w dni robocze)