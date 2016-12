Do skoku spadochronowego wcale nie trzeba specjalnych treningów, szkoleń czy zdrowia. Dzisiaj można również spróbować takiego podniebnego wyczynu bez żadnych wcześniejszych przygotowań, a mianowicie z wykorzystaniem skoków spadochronowych w tandemie. Dzięki temu, że są one łatwo dostępne, również są coraz bardziej popularnym pomysłem na prezent.

Skoki tandemowe to interesująca propozycja przeznaczona dla osób szukających dla siebie niesamowitych przeżyć – całkowicie bezpiecznie. Skoki tego rodzaju organizowane są w dwójkę, a mianowicie biorą w nich udział pasażer oraz pilot tandemu. Pilotem najczęściej jest instruktor spadochroniarstwa, który ma za sobą wiele podobnych skoków. Pilot i pasażer są złączeni uprzężą tandemową, która gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Także stosuje się specjalne spadochrony tandemowe i automaty, które są w stanie otworzyć spadochron automatycznie w awaryjnych przypadkach.

Dzięki temu, że skoki nie wymagają żadnego wcześniejszego przygotowania, są łatwo dostępne dla różnych osób i można również podarować je w upominku. Główne przeciwwskazania dotyczą zbyt wysokiej wagi – powyżej 110 kilogramów, co wynika z ograniczeń sprzętu do skoków, a także nie powinny brać w nich udziały osoby z takimi schorzeniami jak ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, epilepsja, wrodzona łamliwość kości czy niestabilność i choroby kręgosłupa.

Skok jako upominek najlepiej kupić w formie vouchera – wtedy ta osoba, która go otrzyma, może samodzielnie wybrać taki termin, który najbardziej jej odpowiada. Zazwyczaj czas na wykorzystanie vouchera to jeden rok, dlatego można wyselekcjonować dla siebie taki, który będzie najbardziej dogodny.

Przy zakupie vouchera upominkowego trzeba określić wysokość wyskoku – można zdecydować się na skok z 3000 metrów lub z 4000 metrów. Wysokość wyskoku wpływa na czas swobodnego spadania – jest to zdecydowanie najbardziej emocjonujący i ekscytujący moment, nieraz w całym życiu, ponieważ wtedy spada się bez otwarcia spadochronu w kierunku ziemi, a prędkość dochodzi wtedy nawet do 200 kilometrów na godzinę. Droższy skok z 4000 metrów to swobodne spadanie przez 60 sekund, natomiast dla 3000 metrów to 30 sekund.

Można również zdecydować się na skorzystanie z usługi filmowania i fotografowania skoku, co powoduje, że uzyskuje się wtedy niesamowitą pamiątkę. Materiały zbiera wówczas jeszcze jeden skoczek, na którego kasku zamontowana jest kamera – w ten sposób zdjęcia i filmy są tak naprawdę spektakularne.

Cena takiego upominku to zwykle o około 500 do 1000 złotych zależnie od wybranej oferty. Można również skorzystać z różnych promocji, aby zapłacić za skok jeszcze mniej. Chociaż wydaje się, że to spory wydatek, to jednak jest to kapitalny pomysł na prezent dla każdego, kto lubi wyzwania i adrenalinę.

Do zakupu vouchera upominkowego na skok spadochronowy w tandemie zaprasza Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego „Skydive” z siedzibą na lotnisku Kruszyn pod Włocławkiem. Można również zarezerwować skok w takich lokalizacjach jak Przasnysz, Gliwice i Pruszcz Gdański.

