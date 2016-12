Jak informował przedstawiciel firmy Astaldi, wykonawcy 20-kilometrowego odcinka drogi S5, przez ostatnie tygodnie przygotowywano się do przełożenia ruchu na nową nawierzchnię na odcinku długości ok. 1,5 kilometra pomiędzy zjazdami przed Będkowem a na Marcinowo. Robotnicy kończyli prace przy układaniu masy bitumicznej, a następnie przy oznakowywaniu jezdni i montowaniu barier ochronnych. Jezdnia przebiega po dwóch nowych wiaduktach: nad drogą powiatową do Trzebnicy i Węgrzynowa (nr 1343D) oraz nad drogą wojewódzką DW340.

– Dla kierowców zmiana będzie miała charakter raczej symboliczny – nowa droga przebiega bowiem tuż obok i równolegle do odcinka drogi krajowej nr 5, który zostanie zamknięty po przełożeniu ruchu. Nie wprowadzono też znaczących zmian w dotychczasowej organizacji ruchu – tak jak do tej pory kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy trasy prowadzące do i z Trzebnicy – mówi przedstawiciel Astaldi.

Po przełożeniu ruchu firma Astaldi będzie kontynuowała prace przy budowie węzła Trzebnica, m.in. przy nasypach, łącznicach i dwóch rondach. Rozpocznie się także rozbiórka starych wiaduktów.