Jedni są zagorzałymi przeciwnikami sylwestrowych wystrzałów, bo straszą leśne i domowe zwierzęta, a inni wprost nie wyobrażają sobie sylwestra bez rozbłysków na niebie. Podpowiadamy na co zwracać uwagę przy zakupie fajerwerków i jak się z nimi obchodzić.

Jak kupić bezpieczne fajerwerki?

Wiesław Roskoszyński z Obornik Śl., który ma wszelkie uprawnienie do przeprowadzania pokazów pirotechnicznych, a także prowadzi sklep z fajerwerkami mówi, że sztuczne ognie może sprzedawać każdy, kto ma wpisaną do działalności sprzedaż artykułów przemysłowych. Fajerwerków nie wolno natomiast sprzedawać na straganach, (choć czasem tak się dzieje), a wprowadzane do obrotu są nawet takie artykuły, na które wymagana jest koncesja.