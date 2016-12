Przypomnijmy, że wyboru nominowanych dokonuje kapituła w składzie: Jan Czyżowicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie, Tadeusz Marek – żmigrodzki biznesman, Mirosław Uruski – komendant Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego, Daniel Długosz – współwłaściciel i wydawca NOWej Gazety Trzebnickiej, ks. Romuald Paszczuk – proboszcz parafii Św. Trójcy w Żmigrodzie, Henryk Fita – jeden z najlepszych rolników w naszym kraju oraz – Małgorzata Kosińska – przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie. Kapituła wybrała już nominowanych do lokalnego „plebiscytu”, jednak zwycięzców poznamy podczas imprezy. Nominacje zostały przyznane w sześciu kategoriach: biznes, sport i turystyka, kultura i oświata, działalność społeczna, rolnictwo. Kapituła może także przyznać nagrodę specjalną.

BIZNES:

„BODEX” Kowalczyk Bogdan – prężnie rozwijająca się żmigrodzka firma w branży elektronicznej, istniejąca na rynku od 1997 roku, skupiająca się głównie na sprzedaży hurtowej. Przedsiębiorstwo stale inwestuje w swój rozwój, czego dowodem jest choćby nowa siedziba firmy oraz poszerzenie działalności o detaliczną sprzedaż internetową. Duże przestrzenie magazynowe zapewniają dostępność oferowanych produktów od ręki, a wieloletnie doświadczenie w sprzedaży wysyłkowej pozwala sprawnie realizować zamówienia. Właściciele aktywnie wspierają akcje społeczne, sportowe i kulturalne.

„KOPARECZKA” Rybka Tomasz – istniejąca od roku 2000 firma, początkowo związana głównie z usługami kolejowymi, wykonywanymi na obszarze Skandynawii. W krótkim czasie, jak sami piszą, dzięki dynamicznemu rozwojowi i aktywnej działalności przedsiębiorstwo rozpoczęło współpracę z renomowanymi producentami maszyn i urządzeń budowlanych, wprowadzając do swojej oferty gamę nowych produktów, zwiększających wydajność pracy. Od roku 2007 roku firma specjalizuje się w remontach nawierzchni kolejowych. Aktualnie czynni działacze inwestują w dalszy rozwój i podnoszenie jakości świadczonych usług.

„OKNOPLAST” Paszkiewicz Andrzej – Przykład nowoczesnej firmy, działa z powodzeniem na rynku lokalnym, firma weszła także na rynki ościenne. Bardzo aktywnie wspiera liczne akcje społeczne. Jak piszą o sobie: Cały czas w czołówce partnerów handlowych firmy OKNOPLAST. Dzięki sprzedaży ponad 1500 okien w roku firma otrzymuje liczne wyróżnienia. Wyszkolone ekipy montażowe świadczą usługi na terenie dwóch województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego. Lokalizacja firmy pomaga nam na szybką realizację zlecenia np. we Wrocławiu, Żmigrodzie, Rawiczu, czy choćby Lesznie.

SPORT I TURYSTYKA:

Paryna Grzegorz – Aktywny miłośnik sportu, który stoi za każdym sportowym wydarzeniem w Gminie Żmigród. Organizator Żmigrodzkiej Ligi Futsalu, Plażowych Turniejów Siatkówki o puchar Burmistrza Gminy Żmigród, wyścigów kolarskich, biegów, itp. Działacz w klubie sportowym MKS „Piast” Żmigród, a także szef sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Reporter wydarzeń sportowych Wiadomości Żmigrodzkich i NOWej Gazety Trzebnickiej.

ULKS „Orla” Korzeńsko – Nowy zarząd klubu sportowego ULKS „Orla” Korzeńsko i nowe osiągnięcia. Pod przewodnictwem trenera Pawła Olesia drużyna w zakończonym sezonie 2015/2016 zajęła pierwsze miejsce w grupie I wrocławskiej klasy “B” i wywalczyła awans do wrocławskiej klasy ‘’A”. W zakończonej rundzie jesiennej zespół zajął wysokie piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 23 punktów – 7 zwycięstw, 2 remisy, 4 porażki, 34 bramki strzelone, 26 straconych. W roku 2016 r. piłkarze zagrali także międzynarodowy mecz towarzyski z niemieckim klubem FC 45 Salzgitter I Herren. Dodatkowo klub realizuje zadania publiczne, angażując sportowo społeczność.

Uram Grzegorz – Nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, skarbnik klubu sportowego Dragons Żmigród, drużynowy grupy 9 DH DĘBY Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego. We wrześniu 2016 r. w Warszawie jako druh zakończył z wynikiem pozytywnym próbę na stopień instruktorski przewodnika. Interesuje się wspinaczką i turystyką, działacz na żmigrodzkim Orliku, lodowisku i ściance wspinaczkowej. Ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Angażuje się w wiele akcji społecznych.

KULTURA I OŚWIATA:

Chór Magnificat – Powstał w roku 2003 pod przewodnictwem Agnieszki Kret chór aktywnie koncertuje i występuje. Około 23-osobowa grupa spotyka się raz w tygodniu w środy na próbach, gdzie doszkala swój talent. Ponadto chór realizuje zadania publiczne, wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podczas których prowadzi warsztaty muzyczne z ćwiczeń emisji głosu, wykonywania utworów muzycznych, czy zasad współpracy śpiewaka z muzykiem czy dyrygentem. Chór ma na swoim koncie występ podczas Oratorium Roberta Grudnia na Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, a także poza granicami naszego kraju – na Ukrainie. Dodatkowo chór nagrał dwie płyty: pierwszą w roku 2007 z kolędami, a drugą w 2012 r. pt: „Stulecie Organów Kościoła Świętej Trójcy w Żmigrodzie”.

Teatr Westa – Grupa nieformalna powstała przy Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie z inicjatywy Piotra Kwasigrocha. Teatr cyrkowo-animacyjny, specjalizuje się w tańcu z ogniem, pokazach pirotechnicznych, sztuce cyrkowej i animacjach dla dzieci. Szybko się rozwija i prężnie działa. Znany nie tylko w środowisku lokalnym. Występował na wielu wydarzeniach w Nysie, Trzebnicy czy Wrocławiu. Mocno zaangażowany w akcje charytatywne, współpracuje m.in. z Zespołem Szkół Specjalnych w Żmigrodzie, domem dziecka, czy hospicjum. Założył filię w Wińsku. Organizator wielu akcji dla społeczności lokalnej, m.in. Mikołajek. Współorganizator Festiwalu Ognia i Wody.

Zespół Ludowy „Dyszel” – Już od 35-ciu lat jest wizytówką Żmigrodu, który reprezentuje nie tylko na terenie naszego kraju, lecz także poza jego granicami. Kapela „Dyszel” kojarzy nam się w Żmigrodzie przede wszystkim z tradycją. Powstała w roku 1981 w wyniku fuzji dwóch zespołów z Korzeńska i Borzęcina. Aktualnie, pod przewodnictwem Bogdana Syka kultywuje muzykę ludową i szerzy ją wśród społeczności. Co roku prowadzi obrzęd dożynkowy na Dożynkach Gminnych. Zespół wystąpił m.in. na V Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

Gierus Dariusz – radny Rady Miejskiej w Żmigrodzie, sołtys Sołectwa Niezgoda, prezes Stowarzyszenia „Nasza Wieś Niezgoda”. Aktywny działacz na rzecz społeczności lokalnej. Organizator tegorocznych Dożynek Gminy Żmigród, a także nowatorskiego Turnieju Sołectw, który cieszył się dużym powodzeniem. Coroczny organizator Turnieju Piłki Nożnej, a także mocno zaangażowany we współpracę z Towarzystwem Miłośników Kultury Kresowej. Z jego inicjatywy zbudowano w Niezgodzie pomnik ku pamięci mieszkańców pomordowanych w Hucisku i Miedziakach, przodków aktualnych mieszkańców Niezgody.

Młodzieżowa Rada Miejska – Coroczny Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej kojarzą wszyscy. Nie każdy jednak wie, że jest on zasługą działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żmigrodzie, która już od 7 lat organizuje zbiórki środków pieniężnych na leczenie i rehabilitację potrzebujących osób z Gminy Żmigród. Wielkim sukcesem okazał się również zorganizowany Wieczór Hiszpański. Młodzież już zapowiedziała kontynuację imprez tego typu, czyli kulturalno –edukacyjnych, gdyż taki był cel przedsięwzięcia. Dodatkowo Młodzieżowa Rada Miejska mocno angażuje się w sprawy społeczne, bierze czynny udział w wydarzeniach kulturalnych nie tylko na terenie gminy Żmigród.

Nowak Adam – były prezes Koła nr 14 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, aktualnie prezes Stowarzyszenia „Złota Jesień”. Współorganizator akcji „Darmowe jabłka dla Gminy Żmigród”. Zawsze bierze czynny udział w wydarzeniach kulturalnych na terenie naszej gminy, np. Święta Niepodległości. Organizator pikniku dla seniorów w Rudzie Żmigrodzkiej, wycieczek krajoznawczych, wieczorków tanecznych, spotkać opłatkowych czy grzybobrania. Przewodniczący Rady Seniorów, inicjator zbiórek żywności. Corocznie umila dzieciom okres świąteczny pod postacią Świętego Mikołaja.

ROLNICTWO:

Różański Piotr – Gospodarując na 115 hektarach, skupia się głównie na uprawie zbóż i kukurydzy. Od ok. roku rozszerzył działalność o hodowlę bydła mlecznego. Wieloletnie doświadczenie, zdobywane przez lata przez wspólną pracę z ojcem, wykorzystuje dla rozwoju i unowocześnienia gospodarstwa. Zaznaczmy, iż Piotr Różański zdobywał doświadczenie w branży rolniczej od najmłodszych lat. Zaczynał na ziemi przejętej od ojca w Przedkowicach, by dojść do obecnego poziomu.

Sznajder Michał – Prowadzi rodzinne gospodarstwo w Karnicach, którego specjalnością są kiszone ogórki oraz kiszona kapusta. Gospodarstwo należy do międzynarodowej sieci Dziedzictwa Kulturalnego oraz jest członkiem Slow Food Dolny Śląsk. Produkty wyróżniono znakiem „Dolina Baryczy Poleca”, a także: tytułem „Najlepszego Smaku Dolnego Śląska na Festiwalu Europa na Widelcu, 1 miejscem w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, 1 miejscem w konkursie „Najlepszy Produkt Naturalny” na targach TARECO w roku 2015 i 2016. Gospodarstwo przeprowadziło również warsztaty z kiszenia buraczków oraz ogórko-rwanie w Dolinie Baryczy. Ponadto Pan Michał bierze udział jako wystawca w wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy Żmigród.

Tadeusiak Zbigniew – Gospodarstwo rolne, które zostało nastawione na konkretną specjalizację: uprawę i sprzedaż hurtową warzyw. Odbiorcy podkreślają wysoką jakość oferowanych produktów, co przekłada się na poszerzenie rynków zbytu. Gospodarstwo jest już obecnie znaczącym w skali Dolnego Śląska dostawcą hurtowym warzyw.

Zgodnie z tradycją, równocześnie na naszej stronie internetowej i na stronie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pojawią się listy nominowanych do nagrody. W internecie opublikowane zostaną także uzasadnienia każdej nominacji. Dzięki nim będzie można poznać wszystkich kandydatów.

O tym, kto dostanie statuetkę w poszczególnych kategoriach dowiemy się już 28 stycznia, podczas Balu Smoka. Przypomnijmy, że oprócz świetnej zabawy, Bal Smoka, jak co roku, będzie miał również cel charytatywny.