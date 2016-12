Przy wjeździe z ulicy Milickiej w ulicę Błotnistą w Trzebnicy (na przeciwko marketu DINO), od dłuższego czasu widoczne były sporych rozmiarów dwie dziury w jezdni. Wszyscy mieszkańcy, którzy korzystali z tego odcinka drogi, liczyli się musieli z tym, że wjechanie w którąś z nich, może się skończyć źle dla ich samochodów. I właśnie z takimi obawami zgłosił się do nas Czytelnik:

– Naprawdę trudno wyminąć te dziury. A jak ktoś nie wie, że tam są, to w ogóle może nie zdążyć zareagować, bo znajdują się na odcinku jezdni przeznaczonej do skrętu w ul. Błotnistą. To bardzo ruchliwa droga, trzeba coś z tym zrobić.

Tak było do wtorku, ponieważ to właśnie tego dnia zgłosiliśmy problem do Naczelnika Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta w Trzebnicy, Zbigniewa Zarzecznego, który obiecał zająć się sprawą. We wtorek po południu dziury zostały załatane.