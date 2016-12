Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach drużynowych. Nasza najbardziej utytułowana trójka w składzie: Maja Kopciuch, Klaudia Łobaczewska i Karolina Pogoda wywalczyła złoto w rocznikach 2006-2007; dziewczęta z rocznika 2008 i młodsze: Ola Cieślak, Maja Kopciuch i Julia Skrzypczak stanęły na drugim miejscu podium, podobnie jak chłopcy (2000-2002): Dawid Łobaczewski, Paweł Sobków i Krystian Wolny oraz najmłodsi (2008 i poniżej): Krystian Karaszewski, Nikodem Mizdra i Igor Ulatowski. Cztery drużyny – cztery medale – imponująca statystyka!

Konkurencje indywidualne pokazały, że nie tylko w zespole kata siła. Na najwyższym stopniu podium stanęła ponownie Maja Kopciuch (2008), Klaudia Łobaczewska (2007) i Jędrzej Sobieski (2007). Ze srebrnym medalem zakończyli zmagania: Julia Skrzypczak (2009) i Igor Ulatowski (2009 i młodsi), brązowym krążkiem udekorowano: Karolinę Pogodę (2007), Klaudię Zoję Bieszczad (2000-2001) i Pawła Sobków (2000-2001).

W konkurencji kumite medalowe zdobycze powiększyła Maja Kopciuch (2008 i młodsze), która wygrała w swojej konkurencji, dorzucając trzeci złoty medal tego dnia i sięgając po tytuł najlepszej zawodniczki Wrocław Open. Karolina Pogoda (2006-2007) po wygranej drodze do finału, uległa w ostatnim starciu dynamicznej Ukraince, zdobywając wicemistrzostwo.

DKK Jinkaku Kansei uplasował się w klasyfikacji generalnej na bardzo wysokim czwartym miejscu. Wyprzedzili nas tylko: jedna z największych sekcji w Polsce (Budokan Wrocław), kadra z Ukrainy (Union Lwów) i Shindo Cieszyn. Turniej we Wrocławiu był ostatnią okazją w tym roku, by zmierzyć się ze sobą i porównać z innymi, by móc zrobić sportowe postanowienia noworoczne i wejść w rok 2017 z optymizmem, dążąc do doskonałości.

Wszystkim kadrowiczom dziękujemy za zaangażowanie i czekamy na kolejne starty!