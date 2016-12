Zależy ci na tym, aby zrobić bliskiej osobie niezapomniany prezent? A może chcesz zaskoczyć całą swoją rodzinę i sprawić jej wyjątkową rozrywkę w weekend? W takim przypadku pomyśl o wykupieniu lotów w tunelu aerodynamicznych. Na pewno będą niezapomniane!

Loty w tunelach aerodynamicznych nie są nowością, ale dopiero od niedawna są one dostępne w Polsce. Do realizacji lotów tego rodzaju, które określane są również mianem bodyflying, wykorzystuje się specjalne tunele wyposażone w ogromne wentylatory, które używane są również w badaniach aerodynamiki, na przykład samochodów czy samolotów.

Dla bodyflying jednak wykorzystuje się tunele o konstrukcji pionowej, które pozwalają na rozpędzenie strug powietrza do prędkości rzędu 300 kilometrów na godzinę. Powietrze unosi się wtedy od dołu do góry, a stojąca w środku tunelu, na specjalnej platformie, osoba może wówczas wznieść się w powietrze. Uczucie jest praktycznie takie samo jak wtedy, gdy spada się w przestworzach ze spadochronem.

Tunele do lotów aerodynamicznych wykorzystywane są między innymi do trenowania umiejętności przez skoczków spadochronowych. Często są one używane jako element szkoleń AFF, które uczą samodzielnego skakania ze spadochronem z opóźnionym otwarciem. Również są one używane w celu trenowania wspólnych ewolucji przez wielu skoczków, ponieważ średnica tuneli pozwala na jednoczesny lot kilku, a nawet kilkunastu osób.

Z lotów mogą korzystać również osoby, które nie mają żadnego wcześniejszego przygotowania i dzięki temu mogą przeżyć niesamowitą przygodę, która na zawsze pozostaje w pamięci. Skakać mogą również dzieci – w Polsce najmłodszy uczestnik lotu miał 2 lata, natomiast najstarszy 93 lata.

Do lotu w aerotunelu nie potrzeba żadnego szczególnego przygotowania. Nie ma ograniczeń związanych z kondycją, nie trzeba brać udziału w badaniach lekarskich. Przed wejściem do aerotunelu otrzymuje się wskazówki od instruktora, jak należy postępować już w środku tunelu. Otrzymuje się również kombinezon oraz kask z goglami. Jeden lot trwa przez 3 minuty. Chociaż może wydawać się, że to niedługo, to jednak jest to nawet 6 razy dłużej niż w przypadku skoków spadochronowych, przy których swobodne spadanie trwa od 30 do 60 sekund zależnie od wysokości wyskoku.

Zatem taki lot może być również wyjątkowym pomysłem na upominek dla bliskiej osoby, a także dla całej rodziny. Można zakupić go wtedy w formie vouchera upominkowego, dlatego też nie trzeba wtedy określać terminu lotu już na samym początku i może wybrać go osoba, która otrzyma go w prezencie, na przykład pod choinkę czy też na inną okazję, ponieważ tak naprawdę jest to uniwersalny pomysł na podarunek.

Na niezapomniane i całkowicie bezpieczne loty zaprasza Profly – firma, która obsługuje najnowocześniejszy w Polsce tunel aerodynamiczny Flyspot, który dostępny jest w Warszawie oraz Speedfly we Wrocławiu. Ceny lotów rozpoczynają się od 249 złotych za 3 minuty. W przypadku zakupu lotów na dłuższy czas lub dla większej liczby osób można otrzymać atrakcyjne obniżki. Z pełną ofertą można zapoznać się już teraz on-line.

SPONSOROWANE